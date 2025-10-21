El Instituto Juan Gil-Albert apuesta por el arte urbano con Cristina Salas, Rosh333 y Antonyo Marest

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha lanzado una apuesta por el arte urbano, como una de las manifestaciones artísticas más destacadas entre los jóvenes, a través de un ciclo en el que propone la creación de murales colaborativos con ... la supervisión de tres destacados artistas: Cristina Salas, Rosh333 y Antonyo Marest.

El ciclo se ha organizado como una forma de talleres participativos, en los que estos tres reconocidos grafiteros de la provincia realizarán un encuentro con interesados en este tema para ejecutar una acción en un muro o soporte. Ellos guiarán la ejecución de la obra e intervendrán en su inicio y conclusión, pero serán los participantes los que desarrollarán un trabajo que quedará de forma permanente en la localidad.

Paco de Lucía, plasmado en una estación del Metro de Madrid por el ilicitano Rosh33 ABC

Para esta propuesta, los tres ayuntamientos que han facilitado los espacios donde realizar este proyecto son Tibi, en el Auditorio de la localidad; Albatera, en un muro del municipio; y Pilar de la Horadada, en la fachada principal del Conservatorio de Música.

'Arte Urbano' comenzará este sábado, 25 de octubre, con la ilustradora y artista Cristina Salas en Tibi. Entre sus trabajos, cabe destacar el de «Stay True» del Proyecto Víbora de Elche, un mural realizado para el Ayuntamiento de Benicarló y una portada de CD para el grupo de música Indras, entre otras acciones artísticas. Además, ha participado en festivales de grafiti como el Azada Fest o el Xekin Festival.

La segunda sesión seguirá el 8 de noviembre con el ilicitano Rosh33 en Albatera. Este creador pertenece a un grupo de artistas urbanos que a principios del siglo XXI llamó la atención de la escena internacional. Es autor, junto a Okuda, del mural de 300 metros en homenaje a Paco de Lucía realizado en la estación del metro de Madrid que lleva el nombre del guitarrista. En la actualidad, su obra va en dirección a la abstracción de las formas, con las que ha trabajado durante toda su carrera, tanto en las intervenciones en el espacio público como las obras e instalaciones de estudio.

La artista Cristina Salas ABC

El ciclo concluirá el 22 de noviembre en Pilar de la Horadada con Antonyo Mares, artista alicantino internacional y uno de los principales referentes en la introducción de nuevas tendencias dentro del arte urbano y nuevos formatos de expresión en el arte contemporáneo. Ha realizado proyectos, además de en Alicante, en Madrid, Italia, India, Miami, Lisboa, Nueva York, Los Ángeles o Canadá. Su trabajo incluye desde pintura a escultura, con una visión arquitectónica, que es su formación.