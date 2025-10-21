Suscribete a
El Instituto Juan Gil-Albert apuesta por el arte urbano con Cristina Salas, Rosh333 y Antonyo Marest

La primera sesión del ciclo, para el que es necesaria la inscripción previa, tendrá lugar el sábado 25 de octubre

Talleres con grafiteros prepararán las acciones en el Auditorio de Tibi, un muro de Albatera y la fachada del Conservatorio de Música de Pilar de la Horadada

Obra de arte urbano de Antonyo Marest
Obra de arte urbano de Antonyo Marest

Alicante

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha lanzado una apuesta por el arte urbano, como una de las manifestaciones artísticas más destacadas entre los jóvenes, a través de un ciclo en el que propone la creación de murales colaborativos con ... la supervisión de tres destacados artistas: Cristina Salas, Rosh333 y Antonyo Marest.

