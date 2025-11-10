Suscribete a
El Instituto Gil-Albert lanza el Festival EmerGenteZ para apoyar y dar visibilidad a los jóvenes creadores

La primera edición se celebra el sábado 29 de noviembre en el Centro Juvenil Los Molinos de San Vicente del Raspeig

El evento está enfocado a artistas de entre 18 y 25 años, que podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 20 de noviembre en la web del IAC

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha organizado una plataforma para reunir a artistas amateur y dar visibilidad a sus propuestas de teatro, música, danza y arte. La primera edición del Festival EmerGenteZ se celebrará el sábado ... 29 de noviembre en el Centro Juvenil Los Molinos de San Vicente, donde se presentarán los trabajos seleccionados

