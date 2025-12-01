Instalan el mayor 'hub' de recarga eléctrica en Alicante con 15 puntos de conexión

Iberdrola | bp pulse ha puesto en marcha «el mayor 'hub' de recarga eléctrica del centro de Alicante» con 14 puntos en el aparcamiento subterráneo de la avenida de la Estación, titularidad de la Generalitat y gestionado por Vectalia. ... Está ubicado frente a la Diputación y junto a la estación de Renfe y futura terminal intermodal, que integrará también servicios de autobuses y tranvía.

En concreto, se reparten entre cuatro ultrarrápidos (150 kW), seis rápidos (50 kW) y cuatro semirrápidos (22 kW). Todos los puntos están alimentados con energía cien por cien renovable, según han destacado estas compañías en un comunicado.

La ubicación, en un entorno «céntrico y bien conectado», responde a «la estrategia de Iberdrola | bp pulse de ofrecer soluciones de recarga que se adapten a las distintas necesidades de los usuarios, tanto particulares como profesionales». Además, el entorno cuenta con una «amplia oferta comercial y de restauración» que «mejora la experiencia de carga».

El acto ha contado con la presencia de Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat; Carlos de Juan, concejal de Transportes del Ayuntamiento de Alicante; Antonio Arias Paredes, consejero delegado y presidente de Vectalia, y Pablo Pirles, director general de Iberdrola | bp pulse. Con esta inauguración, Iberdrola | bp considera que refuerza «su presencia en la Comunitat Valenciana, donde ya cuenta con 229 puntos de recarga, 100 de ellos en la provincia de Alicante».

Pablo Pirles, director general de Iberdrola | bp pulse, ha resaltado la apuesta por 'hubs' de recarga «que no solo ofrezcan velocidad de recarga, sino también conveniencia para los usuarios». «Esta ubicación, en el corazón de Alicante y con conexión directa a la futura estación intermodal, representa un modelo de movilidad eléctrica urbana al que queremos contribuir de forma activa. La colaboración con Vectalia, un socio con profundo arraigo local, es un paso más en nuestra hoja de ruta para garantizar que todas las personas tengan acceso a una recarga pública eficiente y sostenible», ha añadido.

De otro lado, Antonio Arias Paredes, presidente y consejero delegado de Vectalia, ha añadido: «Este proyecto refuerza nuestro compromiso con una movilidad urbana más eficiente, sostenible y adaptada a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Para Vectalia, impulsar junto a Iberdrola | bp pulse un hub de estas características en una ubicación tan estratégica como la avenida de la Estación representa una apuesta clara por transformar la forma en que nos movemos por la ciudad, aportando soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida y el entorno».

«Energía 100% renovable»

Con esta nueva infraestructura, Iberdrola | bp pulse resalta que ha dado «un paso más» en su «objetivo de liderar la transición hacia una movilidad eléctrica sostenible en España, facilitando el acceso a una red pública de carga ultrarrápida con energía 100% renovable».

«La colaboración con actores clave del ámbito local permite avanzar en un despliegue eficiente y capilar de infraestructuras, como demuestra este nuevo 'hub' en Alicante, ejemplo del papel fundamental que desempeña la colaboración público-privada en la descarbonización del transporte urbano», ha añadido.