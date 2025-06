Un inspector de Policía se enfrenta a cárcel por vincular inmigración ilegal y delincuencia en un acto de Vox

La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzgará el próximo miércoles a Ricardo Ferris, exinspector del Cuerpo Nacional de Policía que ejercía como jefe de la Comisaría Centro de la ciudad de Valencia, por supuestamente atribuir al colectivo inmigrante la comisión de la práctica totalidad de los delitos en un acto organizado por Vox.

De acuerdo con el relato de acusación del ministerio público, que ha consultado ABC a través de fuentes jurídicas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Ferris se enfrenta a una pena de tres años de prisión por un presunto delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.

Además, la Fiscalía pide para el que fuera inspector jefe el pago de una multa 3.600 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo de seis años y la inhabilitación para empleo o cargo público durante el mismo tiempo.

Según su descripción de los hechos, el policía profirió presuntamente unas manifestaciones el 14 de octubre de 2022 durante una «jornada sobre inmigración y seguridad ciudadana» organizada por el partido político Vox y la Fundación Denaes en el Ateneo Mercantil, en las que habría vinculado al colectivo inmigrante a la totalidad de los delitos registrados en Valencia.

El ministerio público sostiene en su calificación jurídica que el inspector realizó estas afirmaciones «a sabiendas de que los datos a que aludía eran falsos» y lanzó mensajes «encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión» hacia los inmigrantes.

«Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia. Soy un policía de calle y hace cinco años que nosotros no trabajamos con delincuentes nacionales». «Cuando oigo porcentajes del 30, el 40, el 50 por ciento, para mí es algo totalmente absurdo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad porque desgraciadamente a día de hoy, nos guste o no, la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y Guardia Civil son extranjeros», estas fueron algunas de las supuestas expresiones de Ferris recogidas en el acto de la formación de Santiago Abascal.

Relevado por Marlaska

Conforme publicó ABC en el aquel momento, los datos del Ministerio del Interior arrojaron que en el año anterior -2021- el 30% de los detenidos en la provincia de Valencia eran extranjeros y que el 24,8% de los delitos registrados en España fueron cometidos por ciudadanos de otras nacionalidades diferentes a la española, según el INE.

La Dirección General de la Policía Nacional acordó días después de la jornada relevar al inspector jefe a propuesta de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, según informó en ese momento el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

De hecho, el ministro llegó a decir que no iba a permitir «que una persona como él manchara la reputación de la Policía Nacional». Marlaska subrayó entonces que, «evidentemente, si se le ha relevado es por la gravedad de las manifestaciones que realizó», que, además de «graves», fueron «falsas» y supusieron «infundir bulos que no se corresponden con la realidad».

Días después, en declaraciones para este periódico, Ferris sostuvo que «nunca dijo que inmigración ilegal es igual a delincuencia. «Lo que realmente aseguré en ese acto, y ahí están los vídeos grabados de mi intervención, fue exactamente lo contrario. Lo que afirmé, de manera textual, es que 'todo el mundo sabe que inmigración no es igual a delincuencia, y que solo un malvado o un tonto se atrevería a decir eso; pero desgraciadamente, delincuencia sí que es igual a inmigración ilegal», defendió.