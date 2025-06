Iniciativa reprocha a Més que dinamite Compromís con su salida de Sumar: «Impone un cambio en la relación»

La paz interna en Compromís saltó por los aires al tiempo que Més, la fuerza mayoritaria en la coalición valenciana que también integra a Iniciativa y VerdsEquo, decidió romper con Sumar. Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, califica de «incomprensible» el paso de la diputada Àgueda Micó al Grupo Mixto en el Congreso, que deja a su parlamentario, Alberto Ibañez, sólo en el de Yolanda Díaz.

Una «desagradable situación» que no entienden y con la que consideran que Més también «rompe con la dinámica de funcionamiento por consensos» de Compromís y «ha impuesto un cambio en la relación dentro de la coalición». La ejecutiva de Iniciativa se reúne este miércoles para abordar las consecuencias de este movimiento unilateral, con vistas a convocar, en los próximos días, una Mesa Nacional, su máximo órgano entre congresos.

Acusan a Més de utilizar «un argumento que no se ajusta a la realidad» para abandonar Sumar: «Pudimos conseguir autonomía plena después de varias reuniones con las distintas fuerzas que componen el espacio plurinacional, así como libertad absoluta para que Compromís votara a favor de que Pedro Sánchez compareciera en la comisión de investigación de la dana».

Así consta en una carta remitida a la militancia -y a los medios de comunicación- que esta firmada por el propio Ibañez y por Aitana Mas, ambos portavoces de Iniciativa. La misiva ha llegado horas después de la rueda de prensa de Àgueda Micó en el Congreso, en la que ha defendido que su futuro paso al Grupo Mixto responde a su decisión de hacer «oposición contundente» y fiscalizar al PSOE, para lo que estaba limitada dentro de Sumar, al formar parte del Gobierno.

Micó ha aseverado que la estabilidad interna de Compromís estaba fuera de duda pese a que Més e Iniciativa estén en grupos separados en la Cámara Baja y sigan trabajando juntos, por ejemplo, en las Cortes Valencianas: «Somos una coalición plural y podemos tener visiones diferentes. Si no tenemos un acuerdo concreto sobre una institución concreta, en este caso el Congreso, que puede pasar, esto no va afectar al funcionamiento de Compromís, que está por encima de todo». Algo con lo que parece que su socio no está de acuerdo.

En su misiva, Iniciativa incide -como ya hizo el lunes-en que «no es momento de reducir nuestros espacios ni de cerrarnos en el patriotismo de siglas, sino de trabajar para ampliar alianzas plurales entre las izquierdas» y reitera que es «urgente» instar los socialistas a «recuperar la confianza de los socios de investidura» tras sus casos de corrupción para «asegurar la continuidad» de la legislatura.