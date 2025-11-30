Suscribete a
Ingresado con pronóstico reservado el menor de 10 años rescatado en Oliva tras pasar varias horas desaparecido

El helicóptero de Salvamento Marítimo encontró al niño inconsciente y con síntomas de hipotermia y lo trasladó al hospital

Europa Press

Un niño de 10 años que este sábado permaneció varias horas desaparecido en Oliva (Valencia) y que finalmente fue rescatado por la noche está ingresado con pronóstico reservado en el Hospital La Fe de Valencia, según han informado fuentes sanitarias.

El menor había ... sido visto por última vez en una playa de Oliva. Su búsqueda movilizó en la tarde del sábado a dos unidades forestales de la Generalitat, una autobomba, dos dotaciones, cuatro brigadas forestales y un Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos.

