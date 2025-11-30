Ingresado con pronóstico reservado el menor de 10 años rescatado en Oliva tras pasar varias horas desaparecido

Un niño de 10 años que este sábado permaneció varias horas desaparecido en Oliva (Valencia) y que finalmente fue rescatado por la noche está ingresado con pronóstico reservado en el Hospital La Fe de Valencia, según han informado fuentes sanitarias.

El menor había ... sido visto por última vez en una playa de Oliva. Su búsqueda movilizó en la tarde del sábado a dos unidades forestales de la Generalitat, una autobomba, dos dotaciones, cuatro brigadas forestales y un Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos.

También participó en el rescate una unidad canina, el Servicio Cinológico y Servicio Marítimo de la Guardia Civil, una embarcacion de SASEMAR y una ambulancia, según han detallado desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Noticia Relacionada Rescatan a 20 menores y a tres monitores con inicios de hipotermia que se encontraban en una ruta en la Bola del Mundo ABC El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREM) acudió de manera urgente al lugar y evacuó a todos ellos El helicóptero de Salvamento Marítimo encontró al niño inconsciente y con síntomas de hipotermia y lo trasladó directamente al hospital. El dispositivo de búsqueda se desmovilizó sobre las 22 horas, según el Consorcio de Bomberos y el 112. A su llegada al hospital, el menor estaba ya consciente, según ha detallado Salvamento Marítimo. Este domingo permanece ingresado con pronóstico reservado en el Hospital La Fe de València, han añadido fuentes sanitarias.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión