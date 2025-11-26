Suscribete a
Los ingenieros industriales advierten de que la mitad de sus empresas no encuentran personal cualificado en Valencia

Reclaman soluciones urgentes a las administraciones y universidades tras revelar una encuesta la brecha entre la oferta y la demanda de perfiles técnicos en la provincia

Imagen de la gala del 75 aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) celebrada el 19 de noviembre
Toni Jiménez

Valencia

El 56% de los ingenieros industriales de la provincia de Valencia asegura que tiene problemas para encontrar talento cualificado, lo que evidencia la existencia de una enorme brecha entre la demanda de perfiles técnicos y la oferta en el mercado laboral.

Es una ... de las conclusiones que se extrae de la encuesta que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia ha lanzado entre sus colegiados, muchos de ellos directivos de empresas de referencia, que reclaman una solución urgente a las administraciones y universidades para garantizar el relevo generacional.

