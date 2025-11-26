Los ingenieros industriales advierten de que la mitad de sus empresas no encuentran personal cualificado en Valencia

El 56% de los ingenieros industriales de la provincia de Valencia asegura que tiene problemas para encontrar talento cualificado, lo que evidencia la existencia de una enorme brecha entre la demanda de perfiles técnicos y la oferta en el mercado laboral.

Es una ... de las conclusiones que se extrae de la encuesta que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia ha lanzado entre sus colegiados, muchos de ellos directivos de empresas de referencia, que reclaman una solución urgente a las administraciones y universidades para garantizar el relevo generacional.

Los profesionales advierten de que «la falta de talento puede estar actuando como un cuello de botella estructural, limitando la capacidad de crecimiento, la digitalización, la innovación y la competitividad de la industria valenciana». De hecho, en el mes de julio de 2025, el Índice de Producción Industrial de la Comunidad Valenciana bajó un 1,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Indican que, en un contexto en el que las las fábricas se están electrificando, automatizando y orientando a la sostenibilidad, la producción no puede crecer al ritmo necesario si no hay jóvenes formados para incorporarlos al mercado.

«Estamos trabajando en diferentes líneas formativas que permitan solucionar estos retos, tendiendo puentes entre la universidad y las empresas, y ofreciendo tanto formación, como asesoramiento o programas de alto valor como el mentoring y el programa de habilidades directivas, entre otros», explica Federico Torres, presidente de la institución.

«Es obvio que los alumnos salen muy bien preparados técnicamente» de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), indica, «pero también son imprescindibles esas habilidades blandas que se potencian con los programas que se ofrecen en el colegio».

De acuerdo con la encuesta realizada, casi la mitad de los profesiones que ocupan puestos de responsabilidad se encuentran en una franja de edad entre 48 y 60 años y el 23% supera los 60 años. A su juicio, la industria valenciana debe abordar la digitalización como factor clave. El 44% califica el nivel de su empresa como medio en este aspecto, mientras el 39% lo considera alto.

Al respecto, nueve de cada diez ingenieros apuntan a la Inteligencia Artificial como la tecnología que tendrá mayor impacto en los procesos productivos y de gestión, seguida del Big Data, la Analítica avanzada y la Ciberseguridad.