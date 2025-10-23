Suscribete a
Un informe entre mil consumidores en Elche revela que el 60% de las compras de moda no son conscientes

El análisis Smart Fashion de comportamientos entre estos clientes realizado en el Centro Comercial L'Aljub apunta a que el canal online presenta mayor riesgo de consumo compulsivo

Participantes en la campaña del informe de hábitos de consumo en Elche
Participantes en la campaña del informe de hábitos de consumo en Elche

Elche

Un estudio elaborado por el centro comercial L'Aljub de Elche sobre hábitos de compra en el sector moda revela que la mayoría de los consumidores todavía mantiene conductas poco planificadas y, en muchos casos, impulsivas. El informe « ... Smart Fashion 2025», identifica que el 60,3 % no tiene un perfil de consumo consciente, aunque solo un 7% se sitúa en el rango de mayor riesgo o compra compulsiva.

