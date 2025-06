Una influencer reaviva el caso estremecedor de una madre que quemó vivo al violador de su hija, 20 años después

La criminalista e influencer valenciana Bebi Fernández ha reavivado en la memoria de miles de internautas un caso estremecedor que causó conmoción hace ahora justo veinte años: el de Carmen, una madre que quemó vivo al violador de su hija de trece años de edad, Verónica, y luego la abordó por la calle para regodearse de su fechoría durante un permiso carcelario en Benejúzar (Alicante).

Aquella infame agresión sexual a una niña perpetrada en 1998 había sumido a su progenitora en un auténtico trauma y se encontraba en tratamiento psicológico todavía en 2005, cuando 'Pincelito' -como se le conocía al culpable, de 62 años de edad- se permitió además burlarse de su drama y su dolor. Bajó de un coche al ver a Carmen en la parada del bus y le preguntó «¿qué tal está su hija?»

Era su forma de mostrarle que ya estaba en libertad, aunque sólo de permiso, pero la mujer recordó la amenaza que había hecho a su hija tras ultrajarla a punta de navaja: «Te dejo ir, pero si se lo cuentas a tu madre, tecorto el cuello con una corvilla».

Desesperada por el miedo de que lo cumpliera, se fue a una gasolinera y con una botella de carburante fue al bar donde se encontraba 'Pincelito', quien entonces le dijo que no tenía nada que hablar con ella. Lo roció y prendió fuego con una cerilla. Aunque el dueño del establecimiento y otro testigo sofocaron las llamas lo más rápido que pudieron, el violador murió diez días después en el hospital por la gravedad de sus quemaduras.

Carmen no acertaba ni a declarar cuando fue detenida por el desenlace definitivo de aquel calvario en el que llegó a perder tanto peso que se quedó en apenas cuarenta kilos.

Ahora, Bebi Fernández ha contribuido a que aquel suceso no caiga en el olvido, con un relato pormenorizado en su cuenta en Instagram, una publicación que se ha hecho viral.

«Este junio se han cumplido 20 años de un suceso que envolvió a España en polémica», ha iniciado su reconstrucción la influencer. «La pobre mujer no pudo reprimir la afrenta que le había hecho aquel energúmeno», ha justificado, además de recordar sus palabras: «Para que no me olvides».

Además de exponer cómo el Tribunal Supremo le redujo su pena de nueve años y medio de prisión a cinco años y seis meses, Bebi Fernández invita a sus seguidores a compartir su opinión sobre este triste caso.

Entre las reacciones, todos se solidarizan con esta madre coraje con términos como «justicia divina», «aplausos» o «hazaña». Se califica a Carmen de «heroína» y proponen dedicarle un «monumento» o el nombre de una calle. Aunque predominan los alegatos a que obró correctamente a pesar de tratarse en lo que podría definirse como una venganza preventiva, también hay quien hace un análisis profundo y menos revanchista: «Si la justicia hubiese sido justa, ese señor no hubiese salido jamás, y así quizá siguiese vivo. Mari Carmen hizo lo que la justicia no, hacer que ese sujeto no volviese a ver la luz del día ni representar una amenaza para nadie».