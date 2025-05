La inesperada reseña negativa por una paella salada: «Cuatro granos han dejado»

Una escena repetida con asiduidad en restaurantes españoles y una conclusión generalizada: cosa de picaresca. La reseña negativa por una paella «salada», un sabor al parecer desagradable que no fue obstáculo para comérsela entera.

«Cuatro granos han dejado», comenta con humor el influencer valenciano Jesús Soriano al abrir hilo con este desencuentro dialéctico típico entre clientes y hostelero a cuenta de lo ocurrido con el plato.

La calificación fue la siguiente: «¡El lugar, súper bien! ¡Los entrantes, súper bien! Pero la paella del Senyoret, súper super salada y nos la han cobrado, no han tenido ninguna atención con nosotros. No volveremos».

Como réplica, el dueño del bar se defiende con palabras -y también con una foto elocuente de la consumición- para hacer ver la incongruencia de esta queja. «Lamentamos que por lo que comentáis de la paella nos hayáis dejado una estrella, pese a que el resto os haya encantado», empieza su respuesta. «La próxima vez que os pase, sea en nuestro establecimiento o donde sea, decidlo nada más empezar y os la cambiamos encantados o sustituimos por otra cosa, pero en este caso nos habéis devuelto la paella vacía», asegura, lo que queda patente con una imagen.

«Ese es el motivo principal por el que no hemos descontado el precio de la factura final, porque os la habéis acabado y no ha sido hasta el final cuando nos habéis dicho que no os había gustado», concluye este hostelero.

Las reacciones se toman un poco a mofa la mala nota concedida por estos comensales: «Pues menos mal que no les ha gustado, les llega a gustar y se comen hasta la paellera», «claramente estaba salada» y «les ha faltado lamer la paella, menos mal que no estaba buena», o también «devolvieron la paellera, al menos».

Hay también varios profesionales del ramo que corroboran que este tipo de conducta resulta usual. «Eso es algo que veo mucho donde trabajo, eso de 'devuélveme el dinero, que no esta bien, pero me lo he comido entero o casi entero', la cara de la gente, mortal», explica una internauta, en la línea de otra que abunda en que «eso lo intentan de vez en cuando: se acaban el plato, o dejan una cantidad ínfima, y luego se quejan de que 'no está bueno'; pues si no está bien, lo dices al probar, no te lo acabas y luego pides que no te lo cobren; yo no me como algo que no está en condiciones».

Ejemplos de la jugada se conocen a patadas, desde quienes quisieron «devolver un lomo alto de vaca cuando les quedaban dos cuadraditos porque 'olía mal'» a otros que «traen más de medio jamón comido y dicen que estaba picado».

Aunque la postura de estos comedores de arroz no ha despertado adhesiones tras este post en la cuenta de X @soycamarero, unos pocos seguidores han cuestionado únicamente si la foto se correspondía con este caso, porque les parecía inverosímil que se hubiera hecho sin saber que iban a sufrir la reseña crítica en Internet.