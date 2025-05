La «indignación» de una familia porque su hija acabará el curso sin estudiar en castellano pese a una sentencia del TSJ valenciano

Hablamos Español ha difundido el caso desesperante por la «indignación de una familia» compartida por la propia asociación al ver que su hija terminará el curso escolar sin haber podido estudiar una sola materia troncal en castellano a pesar de contar con una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Esta instancia judicial les ha notificado «tras todas las idas y venidas del procedimiento, han llegado a un punto de no retorno: la Consejería ya no puede utilizar más artimañas, pero el tribunal no nos permite instar a la ejecución forzosa hasta dentro de 60 días, es decir, justo cuando se acabe el curso».

El fallo del TSJCV les dio la razón -tal como publicó ABC- en su reclamación de al menos un 25% de horario lectivo en castellano en el CEIP Guillem D'Entença de Valencia, presentada en octubre de 2022, cuando el conseller de Educación era Vicent Marzà (Compromís), en la anterior legislatura durante el último mandato del presidente socialista Ximo Puig.

En aquel momento, se les denegó alegando que se cumplía el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), pero al no impartir ni una sola asignatura troncal (ni Matemáticas ni Conocimiento del Medio Social y Natural) ese plan de estudios era «contrario a Derecho», según Hablamos Español y tal como corroboró igualmente el TSJCV.

Tras el cambio de Gobierno autonómico, la entidad que preside Gloria Lago se reunió con responsables de Educación -ahora del PPCV-, «pero dicen que dan por buenas las actuaciones de sus antecesores, de Compromís». No obstante, la familia no se rindió y a través de la asociación solicitó una medida cautelar en julio de 2023.

MÁS INFORMACIÓN La Inspección avala a un colegio denunciado por difundir bulos contra el castellano para votar valenciano porque lo pidió el AMPA

Posteriormente, en febrero del año pasado, la Administración autonómica «opta por el silencio administrativo para ralentizar el proceso», según Hablamos Español. Nuevo recurso y ganan el juicio, por lo que el tribunal estima la medida cautelar, pero «acaba el curso 2023/24 y comienza el siguiente, sigue la enseñanza monolingüe en valenciano».

Para colmo, la dana propició otro retraso, porque la enésima notificación a la Generalitat Valenciana pasó de diciembre a marzo. Eso, cuando el Tribunal Superior de Justicia había establecido que si en el plazo de dos meses no cumplía, se podría instar a la ejecución forzosa de la sentencia.

Desde este diario se ha consultado a la Conselleria para conocer si esta alumna podrá estudiar en castellano finalmente, sin respuesta.

Tras exponer y difundir esta larga historia de litigio en los tribunales, Hablamos Español critica la incertidumbre en la que -se temen- pueden encontrarse otros muchos niños y adolescentes por no poder elegir lengua vehiculas (base) de su aprendizaje: «El próximo curso entrará en vigor una nueva ley chapucera y confusa; intuimos que muchos niños hispanohablantes seguirán sin poder estudiar en español, por lo que vigilaremos que se ejecute de la mejor manera posible».