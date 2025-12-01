Suscribete a
Indemnizan con 10.000 euros a una acróbata que se cayó durante un espectáculo en Marina d'Or

La empleada sufrió diversas fracturas tras precipitarse desde dos metros de altura mientras participaba en una función con cintas aéreas

Imagen de archivo del complejo vacacional Marina d'Or de Oropesa del Mar
Imagen de archivo del complejo vacacional Marina d'Or de Oropesa del Mar AFP

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de una acróbata a ser indemnizada por una compañía se seguros con 9.947 euros, más intereses, por el accidente laboral que sufrió en Marina ... d'Or, conocido complejo de ocio y de vacaciones situado en la localidad castellonense de Oropesa del Mar.

