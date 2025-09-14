El Imserso confirma los hoteles de Valencia para poder viajar en 2025-2026: lista completa por provincias

Los viajes del Imserso, con los que los pensionistas pueden viajar a precios muy económicos, están a punto de empezar. Como ha adelantado el Ministerio, la comercialización de estos viajes para las personas acreditadas se producirá los días seis y ocho de octubre, según la comunidad autónoma.

En ese momento, quienes vayan a disfrutar de los distintos itinerarios -turismo de costa peninsular o insular, turismo de escapada, de naturaleza o de capitales- podrán cerrar ya todos los detalles de sus viajes en función de sus preferencias.

Uno de los destinos predilectos para este público es la Comunidad Valenciana. En destinos como Benidorm, en Alicante, los turistas, locales y pensionistas casi se confunden debido al impacto de este programa.

Los hoteles del Imserso en la Comunidad Valenciana

En total, para el programa de turismo de costa peninsular, en la Comunidad Valenciana hay 35 hoteles que forman parte del mismo, siendo la provincia de Alicante la que más opciones tiene. Esta es la lista con todos los hoteles del Imserso en la Comunidad Valenciana:

Los hoteles del Imserso en Alicante Hotel Jaime I 3* (Benidorm)

Hotel Mont Park 3* (Benidorm)

Hotel Brasil 3* (Benidorm)

Hotel Villa Naranjos 3* (Jávea)

Hotel Sol y Sombra 3* (Benidorm)

Hotel Golden 3* (Benidorm)

Hotel Alone 3* (Benidorm)

Hotel Tropic Relax 3* (Benidorm)

Hotel Joya 3* (Benidorm)

Hotel Playas de Guardamar 3* (Guardamar del Segura)

Hotel Playas Torrevieja 3* (Torrevieja)

Hotel Benidorm East 4* (Benidorm)

Hotel Port Fiesta Park 3* (Benidorm)

Hotel Port Vista Oro 3* (Benidorm)

Hotel Magic Rock Gardens 4* (Benidorm)

Hotel Magic Cristal Park 3* (Benidorm)

Hotel Gran Bali 4* (Benidorm)

Hotel Cabana 3* (Benidorm)

Hotel Port Denia 3* (Denia)

Hotel Acapulco 3* (Benidorm)

Hotel Sun Palace Albir 4* (L'Alfàs del Pi - Albir)

Los hoteles del Imserso en Valencia Hotel Porto 3* (Gandía)

Hotel RH Bayren Parc 4* (Gandía)

Hotel RH Gijón 3* (Gandía)

Hotel Safari 3* (Gandía)

Hotel Villa Luz 4* (Gandía)

Los hoteles del Imserso en Castellón Hotel Acuasol 4* (Peñíscola)

Hotel RH Vinaroz Playa 4* (Vinaròs)

Hotel RH Casablanca 4* (Peñíscola)

Hotel Magic Fantasy 4* (Oropesa del Mar)

Hotel Magic Games 4* (Oropesa del Mar)

Hotel Acualandia 4* (Peñíscola)

Hotel Acuazul 4* (Peñíscola)

Hotel RH Don Carlos 4* (Peñíscola)

Hotel Magic Sports 4* (Oropesa del Mar)

Así será la nueva temporada del Imserso

La temporada 2025-2026 contará con 879.213 plazas con la previsión de que los viajes puedan comenzar en el mes de octubre. Esta nueva edición del programa trae una novedad muy relevante: la tarifa plana de 50 euros para las personas con las pensiones más bajas. A ellos se les reservarán 7.447 plazas.

También se podrá viajar con animales de compañía, de acuerdo con la normativa y acorde a los cuidados que se precisen para la mascota.

El Imserso enviará un total de 2.811.632 cartas a las 4.387.854 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, indicando el día a partir del cual pueden reservar sus viajes y permitiendo hacerlo de forma escalonada.