Improving refuerza su apoyo a la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción como patrocinador oficial

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción anuncia que Improving continuará y reforzará su apoyo al torneo como patrocinador oficial de su edición 2025. La compañía, especializada en soluciones logísticas y de gestión integral de procesos, ya formó parte del equipo de patrocinadores en 2024 y este año renueva su compromiso con uno de los eventos deportivos más destacados del circuito Challenger, que se celebra en el prestigioso Club de Tenis Valencia.

La colaboración de Improving subraya la importancia de la logística y la organización en el éxito de un evento internacional de estas características. Su experiencia en la optimización de procesos y en la gestión eficiente de recursos aporta un valor fundamental para garantizar el correcto desarrollo del torneo, desde la coordinación de proveedores hasta la operativa de las instalaciones.

«Es una gran satisfacción anunciar que Improving continúa y refuerza su apoyo a la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción», señaló Pablo Andújar, director del Torneo. «El año pasado ya demostraron su compromiso y profesionalidad, y su experiencia en el ámbito logístico es clave para asegurar que todo funcione con la precisión que un torneo de este nivel exige. Contar con ellos de nuevo supone un gran respaldo para seguir creciendo en calidad y proyección».

MÁS INFORMACIÓN Pedro Martínez defenderá su corona en la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción

Por su parte, David García Vizcaíno, CEO de Improving Logistics, destacó: «El año pasado fue una experiencia muy positiva formar parte de la Copa Faulcombridge y comprobar la magnitud del evento. Este año queremos continuar y reforzar nuestro apoyo como patrocinadores oficiales, aportando nuestra experiencia logística para que el torneo siga consolidándose como una referencia deportiva y social en Valencia. Para Improving es un orgullo contribuir a que un acontecimiento de este nivel se desarrolle con excelencia organizativa».

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción 2025 promete ser una edición memorable, no solo por la calidad deportiva, sino también por la confianza de patrocinadores como Improving, cuyo compromiso refuerza la solidez y el crecimiento de este torneo en el calendario internacional.