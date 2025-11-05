Suscribete a
ABC Premium

Ignacio Garriga (Vox) negociará con el PP el sucesor de Mazón

Abascal advierte que serán «más firmes y exigentes» de lo habitual y asegura que «no teme» una convocatoria electoral

Génova traslada a Vox a Pérez Llorca como sustituto temporal de Mazón

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo. efe

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vox ha decidido que sea su secretario general, Ignacio Garriga, el encargado de negociar con el PP el sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana tras su dimisión del pasado lunes, según han informado fuentes del partido.

El presidente de Vox, ... Santiago Abascal, ha advertido este miércoles al PP de que serán «más firmes y exigentes» de lo habitual en la negociación para sustituir a Mazón y ha asegurado que su formación «no teme» una convocatoria electoral en esta autonomía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app