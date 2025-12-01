Suscribete a
La iglesia de San Nicolás abre sus puertas al tercer concierto navideño solidario organizado por la Fundación Columbus

El emblemático templo valenciano acogerá el próximo 16 de diciembre una velada musical que recogerá fondos a favor de los niños que padecen la enfermedad rara SPG50

Imagen del concierto celebrado el año pasado en San Nicolás
Imagen del concierto celebrado el año pasado en San Nicolás

Valencia

La Navidad llega un año más a Valencia envuelta en música y esperanza gracias al tercer concierto navideño solidario de la Fundación Columbus, que se ha consolidado como una cita imprescindible en la agenda solidaria y cultural de la ciudad.

Será el próximo ... martes 16 de diciembre a las 19:30 horas cuando la histórica Iglesia Parroquial-Museo de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, conocida como la 'Capilla Sixtina valenciana', acoja esta importante cita musical. El templo abrirá sus puertas a partir de las 19:10 horas para facilitar la entrada y acoger un evento único cargado de emoción y compromiso social.

