La iglesia de San Nicolás abre sus puertas al tercer concierto navideño solidario organizado por la Fundación Columbus

La Navidad llega un año más a Valencia envuelta en música y esperanza gracias al tercer concierto navideño solidario de la Fundación Columbus, que se ha consolidado como una cita imprescindible en la agenda solidaria y cultural de la ciudad.

Será el próximo ... martes 16 de diciembre a las 19:30 horas cuando la histórica Iglesia Parroquial-Museo de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, conocida como la 'Capilla Sixtina valenciana', acoja esta importante cita musical. El templo abrirá sus puertas a partir de las 19:10 horas para facilitar la entrada y acoger un evento único cargado de emoción y compromiso social.

El Cor Jove de la Comunidad Valenciana será el encargado de hacer vibrar la bóveda estrellada de esta iglesia con un programa navideño seleccionado especialmente para la ocasión. Junto a ellos, reconocidos solistas como la organista Atzuko Takano, el violonchelista Ángel Luis Quintana y el tenor Eduardo Sandoval aportarán su talento a una noche inolvidable. Como broche final, Sandoval interpretará el himno de Valencia acompañado por un espectacular juego de luces que teñirá la bóveda con los colores de la Senyera, elevando la emoción de los asistentes.

MÁS INFORMACIÓN La iglesia de Valencia que renace 90 años después de ser incendiada en la Guerra Civil

El programa se abrirá con las célebres Five Hebrew Love Songs de Eric Whitacre, que recrearán un ambiente invernal y íntimo, introduciendo con sutilidad la temática navideña del concierto. También se incluirán varios arreglos de melodías y villancicos tradicionales que han viajado en todo el mundo y que continúan celebrando la magia de la Navidad. Además, se ofrecerán versiones renovadas de algunos villancicos del Renacimiento, entre otras piezas.

En esta tercera edición, la organización pondrá a la venta 300 localidades, que podrán adquirirse de forma escalonada y se ocuparán por orden de llegada a partir de la zona reservada para patronato, amigos y patrocinadores de la Fundación Columbus. Las entradas, que ya están a la venta a través de servientradas.com, tendrán precios que rondarán los 25€ y, para quienes no puedan asistir, pero deseen colaborar, se habilitará una «Fila Cero» destinada a donativos (Bizum 07707). Además, el concierto será retrasmitido en directo por el canal de Youtube de la Parroquia de San Nicolás.

El Concierto Solidario de Navidad es mucho más que un evento musical: es una oportunidad para transformar la vida de niñas y niños que padecen una enfermedad rara como es la Paraparesia Espática de tipo 50 (SPG50). Gracias a la recaudación, la Fundación Columbus financia terapias avanzadas y tratamientos innovadores, abriendo nuevas esperanzas para las familias que más lo necesitan.

La respuesta solidaria de Valencia es ya legendaria: el pasado marzo, el concierto benéfico «Valencia no olvida», celebrado en la Catedral, logró reunir a cerca de 1.300 personas y obtener más de 40.000 euros para la recuperación de las salas de música de la Banda Primitiva y la Unió Musical de Paiporta, gravemente afectadas por la dana.