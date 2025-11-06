Ibai, sobre la mejor hamburguesa del mundo que se cocina en España: «No tengo palabras»

El afamado streamer Ibai Llanos, el más popular con una amplia diferencia dentro de la comunidad hispana en internet, ha visitado la ciudad de Valencia para probar la mejor hamburguesa del mundo, tal y como han reconocido prestigiosos certámenes culinarios. «No tengo palabras, ... 10 de 10», celebra el creador de contenido vasco en el vídeo publicado en sus redes sociales.

«Si buscas en internet cuál es la mejor hamburguesa del mundo, esta es la que te sale», empieza Ibai, quien pronto desvela que se trata de la burger de la franquicia Hundred. «La mejor del mundo se cocina en España», reafirma mientras suena el himno nacional de fondo. Tanto es así que durante los dos últimos años ha ganado el premio que le reconoce como la más sabrosa de todo el planeta.

Describe Ibai que el pan es artesanal, «lo cocinan ellos mismos», y que el restaurante tiene hasta sus propias vacas rubias gallegas de las que consiguen una carne con una maduración entre 60 y 120 días. Como condimentos lleva queso cheddar, bacon crujiente, cebolla caramelizada y salsa barbacoa secreta acompañada de crema de camembert. «Para mí este es el mejor punto de la carne», apunta mientras lo enseña a cámara.

La prueba, en ese momento, y su reacción es única: «Madre de dios». «La carne es como si estás yendo a un sitio de chuletas y te la ponen en el pan, es impresionante y una calidad de carne que es una locura. Le doy un 10 de 10, no tengo palabras», asevera.

Tras ello, prueba otra hamburguesa de la franquicia y bromea: «comer está muy por encima de cagar, mear y hacer el amor», al tiempo que aclara que «no le están pagando por hacer este vídeo». «Es la mejor hamburguesa que me he comido en la vida. He viajado a Estados Unidos, he comido en grandes hamburgueserías durante mi vida y esto es lo mejor que he probado nunca. Lo siento», sentencia.

Hundred Burgers

La cadena de hamburgueserías Hundres Burgers fue fundada en 2020 por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, cuenta actualmente con cinco restaurantes en Valencia y tres en Madrid.

Recientemente, el jurado de The World's Best Burgers nombró a la firma de origen valenciano como el restaurante que sirve las mejores hamburguesas del mundo en 2025 -al igual que en 2024-, ensalzando «su enfoque artesano y su constante evolución en búsqueda de la perfección». El ranking que encabezan lo ha realizado el jurado tras visitar 828 hamburgueserías situadas en 62 países.

Hundred Burgers, que ha sido impulsada por Lanzadera, la aceleradora de empresas perteneciente a Marina de Empresas bajo el mecenazgo de Juan Roig, se caracteriza por elaborar de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el pan demi-brioche y picando a diario la carne 'dry aged' de vaca de rubia gallega de sus hamburguesas.