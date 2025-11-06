Suscribete a
Ibai, sobre la mejor hamburguesa del mundo que se cocina en España: «No tengo palabras»

El popular streamer visita Valencia para probar la aclamada propuesta de la franquicia Hundred, premiada por The World's Best Burgers

Imagen de la hamburguesa de Hundred Burgers y el stramer Ibai Llanos
David Maroto

David Maroto

Valencia

El afamado streamer Ibai Llanos, el más popular con una amplia diferencia dentro de la comunidad hispana en internet, ha visitado la ciudad de Valencia para probar la mejor hamburguesa del mundo, tal y como han reconocido prestigiosos certámenes culinarios. «No tengo palabras, ... 10 de 10», celebra el creador de contenido vasco en el vídeo publicado en sus redes sociales.

