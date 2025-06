La huelga de médicos sorprende a pacientes y cancela citas en Valencia: «Me han dicho que no me podían atender»

La huelga nacional de médicos ha sido secundada este viernes por el 29% de los facultativos en la Comunidad Valenciana, según la Generalitat. Una cifra que los convocantes -la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)- han elevado hasta el 90% en la región: 80% ... en la provincia de Valencia, 95% en Castellón y 95-100% en Alicante, contando a aquellos que se han adherido pero formaban parte de unos servicios mínimos «abusivos».

Entre otros puntos de la región, han protestado a mediodía, ataviados con sus batas blancas, ante la sede de Delegación de Gobierno en Valencia. Mientras, muchos pacientes se veían sorprendidos por retrasos o cancelaciones de sus citas como consecuencia de un paro que desconocían.

Es el caso de Concha, que esperaba ser atendida por el anestesista como parte del proceso previo a una operación de cataratas en el Hospital La Fe. Sin embargo, su cita había sido suspendida. «La huelga me ha afectado pero bien», ha lamentado a ABC. En la puerta de la consulta le han comunicado que la han reubicado «donde han podido», lo que ahora le genera incertidumbre ante la posibilidad de que la intervención, largamente esperada, también se vea retrasada.

Para Luciana, madre de un niño de ocho años con una enfermedad neuromuscular progresiva e incurable, la situación ha sido especialmente frustrante. Tras esperar seis meses para una revisión esencial, ha recibido una llamada apenas media hora antes de salir hacia el hospital: la cita había sido cancelada. «No nos han reprogramado nada, solo nos han dicho que ya nos llamarían», ha comentado con resignación.

Con una revisión esperada desde hacía un año para controlar una patología muscular, Amparo (nombre ficticio) ha acudido a su cita y se ha encontrado con la consulta cerrada por la huelga. «Me han dicho que no me podían atender», ha relatado a este diario. Pero lo que más le ha indignado es que no le han ofrecido una reprogramación próxima: su nueva cita será dentro de un año. «Es desesperante», ha recalcado al salir del hospital, visiblemente molesta.

«Hasta 80 horas semanales»

El colectivo de los médicos, que «tiene poca tendencia a reivindicarse», se ha movilizado ante «el desastre» del anteproyecto de Estatuto Marco presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García, que actualiza el de 2003, según ha señalado el presidente de CESM CV, Alejandro Calvete.

Quieren ser ellos quien negocien ese nuevo texto «y no que lo hagan otras categorías» profesionales por ellos. «El Gobierno está luchando por jornadas laborales de 35 horas y, sin embargo, a los médicos nos establecen jornadas mínimas de 48 horas, más las guardias que son obligatorias, pudiendo hacer hasta 70 u 80 horas semanales. Es totalmente discriminatorio respecto a otros trabajadores», ha denunciado la secretaria de CESM CV en la provincia de Valencia, María Pilar Valero, en declaraciones a los medios.

Valero ha subrayado que las guardias, al ser «obligatorias», deben considerarse como horas extra y no como jornada complementaria: «No hay ningún trabajo donde el trabajador trabaje después de su jornada ordinaria y no se considere hora extra».

En ese sentido, ha reclamado que sean «voluntarias» y «remuneradas de la forma oportuna como horas extraordinarias y como mínimo por encima del coste de la hora ordinaria, y que estas horas trabajadas cuenten para la jubilación». «Un médico puede invertir tres o cuatro años de su vida realizando guardias y estas no van a contar nunca para poder acortar la edad de jubilación», ha aseverado.