El Hospital La Fe de Valencia lidera un ensayo para validar la técnica del ganglio centinela en el tratamiento del cáncer de ovario

El objetivo es evitar intervenciones innecesarias y reducir las secuelas para las pacientes

El Hospital La Fe de Valencia lidera un ensayo para validar la técnica del ganglio centinela en el tratamiento del cáncer de ovario
El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia ha puesto en marcha el ensayo clínico SENTOV II, un estudio de fase III que tiene como objetivo validar una estrategia quirúrgica menos invasiva y más precisa para el tratamiento del cáncer de ovario ... en estadio inicial, utilizando la técnica del ganglio centinela. Es un ensayo pionero a nivel nacional, cuenta con la participación de 10 centros hospitalarios de toda España y está financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

