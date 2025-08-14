Horarios nocturnos de Metrovalencia por el festivo nacional de la Asunción de la Virgen Los servicios especiales nocturnos durante el puente de agosto se producirán el jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ofrecerá el jueves 14 de agosto, víspera de la festividad de la Asunción de la Virgen, el servicio especial nocturno, por lo que las circulaciones nocturnas durante el puente de agosto se producirán el citado jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16.

El servicio nocturno de viernes, sábado y vísperas de festivos de Metrovalencia permite que circulen trenes con una frecuencia de paso entre 10 y 20 minutos por el centro de la ciudad, a partir del último servicio habitual antes de medianoche, en aquellos tramos en dirección a Aeroport, Torrent, Empalme y Aragó, en este último caso al estar cortado el tráfico ferroviario de las Líneas 5 y 7 en esta estación por obras en el túnel hasta Marítim.

En dirección a Alboraia la frecuencia de paso oscila entre 15 y 30 minutos. Cada 40 minutos, los trenes circulan en dirección a las estaciones de Seminari y Paterna. Además, cada 80 minutos hay trenes en dirección a Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja de Túria.

Los últimos pasos por el centro de València, en la estación de Àngel Guimerà, hacia los diferentes destinos tienen lugar entre las 2.30 y las 3.00 horas.

En las líneas tranviarias, las unidades pasan con intervalos de paso de 40 minutos, mientras que en los tramos Trinitat-Doctor Lluch y Marítim-La Marina la frecuencia es de 20 minutos.

En el caso de la Línea 10, la frecuencia de paso de 40 minutos se da entre Alacant y Natzaret y viceversa, mientras que entre Natzaret y Ciutat Arts i Ciències-Justícia y en sentido inverso es de 20 minutos.

En Línea 4 se circula entre Doctor Lluch y Vicent Andrés Estellés, excepto el último tranvía en servicio, que llegará hasta Mas del Rosari. Los últimos pasos por la parada de Benimaclet hacia los diferentes destinos se producen en torno a las 2.30 horas.

Fútbol en Mestalla el sábado

Gracias al servicio nocturno de fines de semana de Metrovalencia, los aficionados del Valencia CF podrán acudir y regresar del encuentro que el sábado 16 le enfrentará a la Real Sociedad a partir de las 12.30 horas en Mestalla, en el primer partido de Liga de esta temporada.

Todos aquellos usuarios que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias de este servicio pueden consultar en la página web www.metrovalencia.es y en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46, así como en @metrovalencia, en facebook/metrovalencia.fgv y la app oficial de Metrovalencia.