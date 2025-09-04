Horarios especiales de Metrovalencia con motivo de los disfraces de Rafelbunyol este viernes 5 de septiembre

Imagen de archivo de la estación de Metrovalencia de Rafelbunyol

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ampliará el servicio de la Línea 3 de Metrovalencia (Rafelbunyol-Aeropuerto) durante toda la noche del viernes 5 de septiembre con motivo de la celebración de la fiesta de los Disfraces de Rafelbunyol.

El resto de líneas de metro y tranvía prestarán servicio a las personas usuarias hasta cerca de las tres horas de la madrugada, gracias a la oferta nocturna que funciona los viernes, sábados y vísperas de festivos.

El dispositivo especial previsto en la Línea 3 contará con circulaciones adicionales al servicio nocturno en el tramo comprendido entre las estaciones de Rafelbunyol y Avinguda del Cid, hasta enlazar con las circulaciones ordinarias de primera hora del sábado 6 de septiembre.

Las principales estaciones subterráneas, entre Alboraya Peris Aragó y Avinguda del Cid, y de superficie de la Línea 3 de Metrovalencia permanecerán abiertas durante la noche del viernes.

FGV reforzará el dispositivo de seguridad y supervisión en coordinación Ayuntamiento de Rafelbunyol, Guardia Civil, Policía de la Generalitat y la Policía Local de esta misma localidad.

Todos aquellos usuarios que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias de este servicio pueden consultar la página web www.metrovalencia.es, el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46, así como en la app oficial, @metrovalencia y en facebook/metrovalencia.fgv.