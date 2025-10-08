Horarios especiales de Mercadona en Valencia para el festivo del 9 de octubre

Mercadona ha anunciado cambios en sus horarios habituales de esta semana con motivo de la festividad autonómica de la Comunidad Valenciana. Así, sus supermercados ubicados en esta región cerrarán sus puertas este próximo jueves 9 de octubre.

La compañía de distribución presidida ... por Juan Roig ha decidido mantenerse fiel a su filosofía de no abrir durante los festivos, con el objetivo de favorecer la conciliación laboral y descanso de sus empleados, tanto de tiendas como bloques logísticos.

De esta manera, Mercadona cierra sus supermercados en Valencia, así como en Alicante y Castellón, este jueves 9 de octubre con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, tal y como ha confirmado a través de su página web oficial. MÁS INFORMACIÓN Castillo de fuegos artificiales hoy en Valencia por el 9 de Octubre: ubicación, horario y calles cortadas Mercadona sí ofrecerá servicio en su horario habitual de 9.00 a 21.30 horas tanto este miércoles 8 como el próximo viernes 9 de octubre en todos sus supermercados. En cuanto al segundo festivo de la semana, el del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, tampoco abrirá sus tiendas en todo el país, ya que además cae domingo.

