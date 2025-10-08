Suscribete a
Horarios especiales de Mercadona en Valencia para el festivo del 9 de octubre

La cadena de distribución presidida por Juan Roig modifica su horario de apertura por el Día de la Comunidad Valenciana

Qué abre en Valencia durante el festivo del 9 de octubre

Imagen de archivo tomada en un supermercado de Mercadona
Imagen de archivo tomada en un supermercado de Mercadona JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

Mercadona ha anunciado cambios en sus horarios habituales de esta semana con motivo de la festividad autonómica de la Comunidad Valenciana. Así, sus supermercados ubicados en esta región cerrarán sus puertas este próximo jueves 9 de octubre.

La compañía de distribución presidida ... por Juan Roig ha decidido mantenerse fiel a su filosofía de no abrir durante los festivos, con el objetivo de favorecer la conciliación laboral y descanso de sus empleados, tanto de tiendas como bloques logísticos.

