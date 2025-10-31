Horarios especiales de Consum para el festivo del sábado 1 de noviembre, Todos los Santos

La cooperativa Consum ha anunciado que abrirá sus supermercados el próximo sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, con horario especial, ya que se trata de un festivo de carácter nacional.

La decisión responde a la coincidencia del festivo con el sábado ... y al objetivo de evitar dos días consecutivos de cierre, motivo por el que la mayoría de cadenas de supermercados también han optado por realizar aperturas excepcionales durante la jornada.

