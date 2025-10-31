Horarios especiales de Consum para el festivo del sábado 1 de noviembre, Todos los Santos

La cooperativa Consum ha anunciado que abrirá sus supermercados el próximo sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, con horario especial, ya que se trata de un festivo de carácter nacional.
La decisión responde a la coincidencia del festivo con el sábado ... y al objetivo de evitar dos días consecutivos de cierre, motivo por el que la mayoría de cadenas de supermercados también han optado por realizar aperturas excepcionales durante la jornada.
En concreto, las tiendas de la cooperativa abrirán de 9:00 a 14:30 horas. También lo harán los establecimientos Charter en su horario habitual, no obstante, la compañía recomienda consultar sus horarios en la página web, ya que cada supermercado tiene un horario diferente.
Los horarios y servicios de cada tienda se pueden comprobar a través del siguiente enlace https://www.consum.es/supermercados/
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete