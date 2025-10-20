Horarios especiales de los cementerios de Valencia para el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

Suscribete a
Imagen de archivo tomada en un cementerio de Valencia

Los cementerios municipales de Valencia (General, Cabanyal, Campanar, Grau, Benimámet, Massarrojos y El Palmar) mantendrán hasta el domingo 2 noviembre un horario de apertura al público especial con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos. Este horario, operativo ... desde el pasado sábado 18 de octubre, permite la entrada desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, domingos y festivos inclusive.

