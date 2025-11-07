Horario y dónde ver gratis en televisión y online Los40 Music Awards 2025 en Valencia y la primera actuación de Rosalía tras el lanzamiento de su nuevo disco

Lo mejor del panorama musical actual se dará cita este viernes, 7 de noviembre, en el Roig Arena de Valencia. Los40 Music Awards 2025 vuelven este año con un evento solidario en apoyo a las comunidades afectadas por la dana, un año después ... de la tragedia que acabó con la vida de 237 personas.

En su vigésima edición, la gran cita musical promete mucha emoción con actuaciones en directo de primer nivel. Y es que el cartel estará encabezado por Rosalía, quien presentará en directo su nuevo disco, 'LUX'. Además, también se subirán al escenario Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Dani Fernández, Rels B o Pablo Alborán, entre otros.

Pero la gran fiesta de la música no solo contará con grandes actuaciones musicales, sino que la emoción se servirá también en forma de premios. En este sentido, tres artistas se alzan como los más nominados este año: Feid (7 nominaciones), Aitana (6) y Dani Fernández (6).

El gran evento estará conducido por Tony Aguilar, Dani Moreno 'El Gallo' y la valenciana Cristina Boscá. No obstante, otros rostros conocidos de la cadena también estarán presentes en el escenario, entre ellos, Cris Regatero, Óscar Martínez, David Álvarez, Karin Herrero o Félix Castillo.

Horario de Los40 Music Awards 2025

El Roig Arena de Valencia está preparado para albergar una de las citas musicales más esperadas del año. Miles de personas llenarán el estadio a partir de las 18:30 horas, cuando se abrirán las puertas del recinto. Desde las 20:00 horas, los asistentes presenciales podrán disfrutar del espectáculo.

Sin embargo, los espectadores que decidan seguir la gala desde casa podrán hacerlo a partir de las 18:00 horas, cuando comenzará la retransmisión del Preshow, con entrevistas exclusivas y las imágenes de la alfombra. En cuanto a la gala, dará comienzo a las 20:30 horas en una jornada musical que se alargará hasta la madrugada.

Cartel completo de artistas invitados

Rosalía acudirá a Los40 Music Awards por primera vez. Y lo hará para presentar en directo 'LUX', su nuevo álbum, que lanza este mismo viernes, tras su filtración el pasado miércoles. «Va a ser una canción. No va a ser un medley», adelantó la artista catalana en 'Anda Ya'.

A Rosalía se le unirá una larga lista de artistas invitados, tanto nacionales como internacionales: Ed Sheeran, Aitana, Morat, Rels B, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Nicky Jam, Mora, Beéle, Emilia, Myles Smith, Dani Fernández, Nil Moliner, Luck Ra, Danny Ocean, Kapo, Alleh & Yorghaki y De La Rose.

No obstante, no solo la música tendrá cabida en Los40 Music Awards, sino que también habrá invitados del ámbito del cine, la moda y el entretenimiento. Entre ellos, influencers como Lola Lolita, Plex, Larissa Kimberly y Chiara Ferragni, la actriz Karla Sofía Gascón o rostros televisivos tan populares como Belén Esteban y Benita.

Dónde ver gratis en televisión y online Los40 Music Awards 2025

Los40 Music Awards 2025 podrán seguirse de forma gratuita en distintas plataformas. En televisión, a través del canal Divinity, que emitirá el evento en directo.

Además, la gran cita musical se retransmitirá también de forma online, en el canal oficial de LOS40 en YouTube, en la página web oficial de la emisora de radio y en su aplicación móvil.