Horarios nocturnos de Metrovalencia para la noche de Halloween: hasta qué hora circulan los trenes

Metrovalencia facilitará la movilidad durante la noche del viernes 31 de octubre con motivo de la celebración de la noche de Halloween y la víspera de la festividad de Todos los Santos, dado que al servicio nocturno habitual del fin de semana se sumarán cuatro ... trenes y seis tranvías hasta las 03.30 horas de la madrugada, hora de paso por el centro de la capital.

Al servicio nocturno habitual del fin de semana y vísperas de festivos hasta Bétera, Llíria, Picassent, Aeroport, Alboraia-Peris Aragó, Rafelbunyol, Ribarroja de Túria, Torrent Avinguda, Marítim, Paterna y Seminari se pondrán en circulación, además, un tren de Línea 1 entre Seminari y Torrent Avinguda; uno de Línea 3 de Alboraia Peris Aragó a Aeroport y otro de Aeroport a Alboraia Peris Aragó, y uno más de la Línea 7 entre Torrent Avinguda y Marítim.

Asimismo, las circulaciones nocturnas de fin de semana del tranvía hasta Doctor Lluch, Vicente Andrés Estellés, Tossal del Rei, Marítim, Neptú, Natzaret y Mas del Rosari se verán reforzadas por un tranvía entre Mas del Rosari y Beteró; un Doctor Lluch-Vicent Andrés Estellés; un Tossal del Rei-Beteró y otro Marítim-Doctor Lluch.

Todos aquellos usuarios que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias de este servicio pueden consultar la página web www.metrovalencia.es, el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46, así como en la app oficial, @metrovalencia y en facebook/metrovalencia.fgv.

Desplazamientos a los cementerios

Al mismo tiempo, Metrovalencia facilita estos días los desplazamientos a los cementerios cercanos a su red, con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos.

El metro y tranvía en València acercan a los usuarios y usuarias a los cementerios de la capital del Turia, como es el caso del Cementerio General (estación de Sant Isidre), del de Cabanyal (La Carrasca, Beteró, La Cadena y Tarongers-Ernest Lluch), y el de Benimaclet (Benimaclet), así como el Campo Santo de Burjassot (Vicent Andrés Estellés y À Punt).

Del mismo modo se facilita el acceso a otros cementerios situados en los municipios por los que circulan las líneas de metro y tranvía.

Todos aquellos usuarios de Metrovalencia que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias pueden consultar la página web (www.metrovalencia.es) o llamar al teléfono gratuito 900 46 10 46 de Atención al Cliente, así como contactar a través de la red social X @metrovalencia y la app oficial.