Horarios nocturnos de Metrovalencia para la noche de Halloween: hasta qué hora circulan los trenes
Al servicio de noches habitual del fin de semana se sumarán cuatro trenes y seis tranvías hasta las 3.30 horas de la madrugada
Metrovalencia facilitará la movilidad durante la noche del viernes 31 de octubre con motivo de la celebración de la noche de Halloween y la víspera de la festividad de Todos los Santos, dado que al servicio nocturno habitual del fin de semana se sumarán cuatro ... trenes y seis tranvías hasta las 03.30 horas de la madrugada, hora de paso por el centro de la capital.
Al servicio nocturno habitual del fin de semana y vísperas de festivos hasta Bétera, Llíria, Picassent, Aeroport, Alboraia-Peris Aragó, Rafelbunyol, Ribarroja de Túria, Torrent Avinguda, Marítim, Paterna y Seminari se pondrán en circulación, además, un tren de Línea 1 entre Seminari y Torrent Avinguda; uno de Línea 3 de Alboraia Peris Aragó a Aeroport y otro de Aeroport a Alboraia Peris Aragó, y uno más de la Línea 7 entre Torrent Avinguda y Marítim.
Asimismo, las circulaciones nocturnas de fin de semana del tranvía hasta Doctor Lluch, Vicente Andrés Estellés, Tossal del Rei, Marítim, Neptú, Natzaret y Mas del Rosari se verán reforzadas por un tranvía entre Mas del Rosari y Beteró; un Doctor Lluch-Vicent Andrés Estellés; un Tossal del Rei-Beteró y otro Marítim-Doctor Lluch.
Todos aquellos usuarios que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias de este servicio pueden consultar la página web www.metrovalencia.es, el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46, así como en la app oficial, @metrovalencia y en facebook/metrovalencia.fgv.
Desplazamientos a los cementerios
Al mismo tiempo, Metrovalencia facilita estos días los desplazamientos a los cementerios cercanos a su red, con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos.
El metro y tranvía en València acercan a los usuarios y usuarias a los cementerios de la capital del Turia, como es el caso del Cementerio General (estación de Sant Isidre), del de Cabanyal (La Carrasca, Beteró, La Cadena y Tarongers-Ernest Lluch), y el de Benimaclet (Benimaclet), así como el Campo Santo de Burjassot (Vicent Andrés Estellés y À Punt).
Del mismo modo se facilita el acceso a otros cementerios situados en los municipios por los que circulan las líneas de metro y tranvía.
