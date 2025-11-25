Suscribete a
Hombres G actuará en el Roig Arena de Valencia el 14 de noviembre de 2026: cómo y cuándo comprar entradas

La banda plantea la gira como «un homenaje a todos estos años vividos» junto a sus fans

Valencia

Hombres G actuará el 14 de noviembre en Roig Arena de Valencia en el marco de su nueva gira 'Los mejores años de nuestra vida 2026', planteada como una reivindicación del presente y un regalo para sus fieles fans, que los acompañan en sus ... directos y corean sus canciones.

