Un hombre se enfrenta a 14 años de cárcel por el homicidio de una anciana y el robo de su alianza de boda

Un jurado popular juzga a partir de este martes 9 hasta el viernes 12 de septiembre a un hombre acusado de matar a una septuagenaria para robarle en un bajo propiedad de la mujer, ubicado en el Grao de Castellón, durante la mañana del 23 de enero de 2023.

La Fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales sobre el caso que el individuo, con antecedentes penales, acudió al local porque sabía que la víctima se hallaba en él al haber vigilado sus pasos previamente.

Una vez en el lugar, supuestamente, la golpeó para apoderarse de los objetos de valor que llevaba y acabó estrangulándola hasta causarle la muerte, de acuerdo con la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

A continuación, siempre según la versión acusatoria, se llevó una cruz de la fallecida que ésta llevaba colgada de su cuello, su alianza de boda y su bolso. La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 14 años de cárcel por un delito de homicidio y otro de robo con violencia.