Un hombre encierra y ata a la cama a su exmujer hasta que volviera con él en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito de malos tratos tras retener, atar y amordazar a su exmujer durante casi dos días, con el objetivo de que volviera con él. Le amenazó de muerte con un cuchillo, la amarró a la cama mientras dormía y le arrebató la ropa, las tarjetas bancarias y hasta el teléfono móvil para que no llamara a nadie.

Las pesquisas comenzaron el pasado lunes 11 de agosto a raíz de una denuncia interpuesta en dependencias policiales de Valencia por parte de una mujer, la cual habría sido víctima de malos tratos físicos y psíquicos tras ser retenida en contra de su voluntad por su exmarido.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado sábado cuando el presunto autor contactó con su expareja para entablar una conversación e invitarla a comer en su casa, a lo que esta accedió. Una vez llegó a la vivienda, le avisó de que después de comer se marcharía al trabajo, momento en que de forma repentina cerró la puerta con llave y le prohibió salir de la habitación, a la vez que la amenazaba de muerte con un cuchillo si no retomaban la relación sentimental.

Durante las amenazas, el sospechoso le arrebató el teléfono móvil, las tarjetas bancarias y la ropa, no sin antes obligarla a llamar a su jefe para avisarle de que se encontraba indispuesta y que no podría acudir al trabajo. En la mañana del día siguiente, el hombre salió del domicilio para comprar comida, atando a la víctima de pies y manos con bridas, además de amordazarla para que no gritara.

Atada a la cama para dormir

A la hora de darle la comida, tampoco la desataba en ningún momento. Cuando llegaba la noche, la desligaba de una mano mientras que la otra la mantenía atada con una cuerda más larga a la pata de la cama para que durmiera de esta forma.

Pasados casi dos días, el lunes por la mañana, la mujer aprovechó que su expareja no se encontraba en casa para liberarse, consiguiendo abandonar la vivienda corriendo descalza por la vía pública, para pedir auxilio e interponer denuncia en la Policía Nacional.

Tras la denuncia presentada, los agentes localizaron rápidamente al presunto autor en su domicilio, siendo detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, pasando a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima.