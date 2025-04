«Como no me podía hacer nada a mí, lo hizo a mi hija»: el llanto de la madre de la niña de cinco años que mató su expareja

«Yo me esperaba que me iba a hacer daño a mí porque no aceptaba que dejara la relación, pero lo de la cría no me lo esperaba». Son las palabras que expresan el inconsolable lamento de Ramona, la madre adoptiva de la niña de cinco años que fue asesinada al parecer envenenada con pastillas por su expareja en la pedanía murciana de Llano de Brujas, detenido tras huir a Torrevieja.

«Como no me podía hacer nada a mí, se lo hizo a mi hija», ha confesado entre lágrimas y sollozos a los medios tras el minuto de silencio convocado en Murcia este miércoles en repulsa por este crimen.

Recibió aquel mazazo que marcará su vida cuando el ahora arrestado le llamó este martes por la tarde sobre las 17.00 horas para decirle que la niña »ya estaba en el cielo».

Menos de 24 horas después, deshecha por el dolor a las puertas del Ayuntamiento de Murcia en este acto de despedida en memoria de la niña, su madre adoptiva ha relatado que su excompañero sentimental se la había llevado esa última tarde «al igual que hacía siempre», si bien en esta ocasión «con mucha prisa».

«Y ya no sé nada; me hizo una llamada, me dijo que estaba en el cielo y ya está», ha detallado enfatizando que que nunca pensó que le iba a hacer daño, aunque a ella misma sí, porque la había amenazada muchas veces, aunque nunca lo denunció.

De hecho, algunos familiares de esta mujer han corroborado e incluso dado más detalles de esta conducta y le han acusado de «maltratador» y que la «acosaba las 24 horas por teléfono». Incluso han llegado a denunciar que «anoche estaba drogándose con heroína para que en la sangre le sacaran que era drogadicto», por lo que lo han llamado «sinvergüenza» y han exigido «justicia».

La vivienda donde se encontró a la víctima del crimen, en el domicilio de los padres del excompañero sentimental de su madre adoptiva, en Llano de Brujas (Murcia) JUAN CARLOS SOLER

En Llano de Brujas, el crimen ha llenado de consternación esta pedanía de 5.000 habitantes donde todos se conocen y «todo el pueblo se ha volcado» en señal de duelo abarrotando las inmediaciones del domicilio de los padres del detenido, tal como ha relatado una vecina, que echaba en falta la presencia mediática durante la tarde del martes para mostrar el dolor de todos, cuando en realidad la noticia todavía no había llegado a las redacciones.

En aquel primer piso de una calle peatonal vivió sus últimos momentos la niña y después del revuelo ha vuelto la calma y el tránsito silencioso de los residentes cercanos. «Era mala gente, estaba con drogas y peleas», ha comentado un trabajador de una obra cercana, aunque desde la Comandancia de la Guardia Civil no han confirmado ni desmentido que tuviera antecedentes y en la Delegación del Gobierno en Murcia han señalado que la investigación está bajosecreto y «no hay constancia» de que así fuera.

«Ese hombre estaba mal, pero debería haber un seguimiento de los Servicios Sociales cuando hay una adopción», ha criticado una profesora que vive a escasa distancia y recuerda con tristeza a la víctima de este crimen, «con su pelo rizado y su moño», al ver pasar por la acera de enfrente a otra niña más o menos de la misma edad. «Era eso, era así…», señalaba a esa otra pequeña, acompañada por su madre. «Viene muerta», ha sido el comentario casual de la progenitora acerca del cansancio de su hija, sin intención, pero que cobraba un sentido siniestro en este contexto de la tragedia.

«Nos han quitado la vida a todos, no hay palabras para esto; que no lo refugien, que no está loco ni enfermo», se ha escuchado decir entre los familiares y allegados de la madre adoptiva de la víctima tras el minuto de silencio en Murcia, a pocos kilómetros del escenario de la muerte.

Igualdad lo investiga como asesinato por violencia vicaria

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de este presunto asesinato por violencia vicaria. De confirmarse, sería el primer menor asesinado de este año. El año pasado nueve fueron asesinados por este motivo y 62 desde 2013, cuando se empezaron a recabar datos.

Miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, encabezados por el alcalde, José Ballesta, así como integrantes de todos los grupos políticos con presencia en el Consistorio y representantes del Gobierno regional como la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, han guardado este miércoles ese minuto de silencio.

El alcalde ha lamentado que «hay momentos en los que sobran las palabras» y en los que «la condición humana demuestra lo peor de sí mismo».

Además de mostrar la «inmensa consternación y profunda situación de decaimiento en la que ahora mismo está sumida toda la ciudad», Ballesta ha ofrecido todo su apoyo «a las familias y a los familiares», tanto «psicológico como moral, económico y social», de todos los servicios del Ayuntamiento.

Autoridades locales y autonómicas en las puertas del Ayuntamiento de Murcia, durante el minuto de silencio EFE

Por su parte, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha trasladado en nombre del Gobierno regional su «más enérgica condena» ante este «crimen atroz» .

Al ser preguntada por si la Consejería tenía constancia de la situación de la familia, Ruiz ha recordado que el caso está ahora mismo «en investigación y bajo secreto de sumario» por lo que no se puede revelar ningún dato.

No obstante, ha confirmado que la Consejería está ahora mismo recabando información «por si la madre fuera usuaria de la red CAVI» y acerca de la menor. «Pero, en cualquier caso, no puedo proporcionar ningún dato ahora mismo porque está en pleno proceso de recogida de datos y en el secreto de sumario», ha concluido.