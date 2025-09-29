Hidraqua invierte un 26% más en su fondo social para superar las 12.000 familias beneficiadas

La compañía Hidraqua, responsable de la gestión del ciclo integral del agua en 79 municipios de la Comunidad Valenciana, ha presentado su Informe de Sostenibilidad del período 2023-2024, que refleja un incremento del fondo social destinado a acciones dirigidas a la ciudadanía, al pasar de una inversión de 1.380.066 euros en 2023 a 1.744.058 euros en 2024, un 26% más, lo que se traduce en un aumento del 17% de las familias beneficiarias, que han pasado de 10.394 a 12.153 familias.

Este informe, auditado y verificado por una entidad externa, refleja y evalúa las acciones puestas en marcha por la compañía en materia de gobernanza, acción ambiental, compromiso social, y liderazgo ético y responsable, según recoge la organización en un comunicado.

La directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidraqua, Amelia Navarro, ha precisado que este documento muestra «nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible y con el progreso social y ambiental de todos aquellos municipios en los que estamos presentes, así como con nuestros clientes, que han aumentado en más de 25.000 en los últimos dos años».

Por otro lado, un total de 15.760 familias se han visto beneficiadas por las tarifas sociales, un 10,5% más que hace dos años. «Uno de nuestros objetivos es contribuir al desarrollo sostenible de nuestro entorno con un firme compromiso con la comunidad y en un contexto de grandes retos sociales y medioambientales», ha apuntado Navarro.

Además, la nueva estrategia de acción social ha supuesto que, «por primera vez», nueve estudiantes con recursos económicos limitados hayan sido becados con el programa 'Becas Jóvenes Talento', al tiempo que se ha producido un aumento de 6.115 en 2022 a 6.836 estudiantes participantes en los programas de concienciación ambiental Aquae STEM y Aqualogía en el último año, lo que supone un aumento del 11,7%.

Del mismo modo, la implantación del Programa OLA que fomenta la empleabilidad entre personas usuarias del fondo social en riesgo de vulnerabilidad, que se lleva a cabo en alianza con Cruz Roja, se ha implantado en los municipios de Alicante y Torrevieja.

El informe contempla también los compromisos de Hidraqua con el Green Up, el Plan Estratégico para la transformación ecológica de Veolia, compuesto por tres Compromisos Globales en el marco del Desarrollo Sostenible: Regeneración, descarbonización y descontaminación.

Dana y sequía

Respecto a la dana del 29 de octubre del pasado año, el informe recoge que el 40% de las poblaciones afectadas están gestionadas por Hidraqua o por alguna de sus empresas mixtas. Tras la catástrofe, el objetivo de la compañía fue «garantizar el suministro de agua a la ciudadanía y recuperar cuanto antes las redes de saneamiento y depuración». Para ello, activó sus protocolos, movilizó equipos desde distintos puntos de España y coordinó con autoridades para rescate, asistencia y reparación de infraestructuras críticas.

Por otro lado, respecto a la sequía, Hidraqua ha desarrollado casos como el sistema Guardian en el Parque Natural del Turia, donde sus cañones volcaron más de 218.000 litros de agua regenerada durante 35 minutos para contener un incendio en abril de 2024.

Este proyecto hace uso de parte de los más de 46 hm3 de agua reutilizada que ya genera Hidraqua anualmente y que ha aumentado en un 7% desde 2023, de entre los 74 hm 3 de agua depurada. Con respecto a la calidad del agua, anualmente se aplican más de 220.000 parámetros para garantizar su potabilidad.

Paralelamente, el informe señala que Hidraqua inspecciona cada año más de 500 kilómetros de red de alcantarillado, al tiempo que destina más de 25 millones a la renovación de redes y a la mejora de infraestructuras hidráulicas. Además, la energía renovable generada en las instalaciones de la compañía ha aumentado en un 22,5% en los últimos dos años.

Finalmente, también recoge la «apuesta decidida» por la innovación y la digitalización y una clara muestra de ello son los Proyectos de Innovación PERTE que impulsan la gestión sostenible del agua en la Comunidad Valenciana. En concreto, abarcan 20 municipios, con una inversión de 16.218.677,80 euros subvencionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).