Hidraqua y Cruz Roja celebran en Guardamar del Segura una nueva sesión del IV Foro de Empresas para fomentar alianzas

Cruz Roja e Hidraqua, del grupo Veolia, han organizado el IV Foro de Empresas, que tiene previsto celebrar mañana una nueva sesión en Guardamar del Segura, donde diversas instituciones, representantes del sector empresarial y entidades sociales se darán cita para poner en ... valor la importancia de la responsabilidad social compartida. Esta edición ha celebrado ya dos foros similares en Almoradí y la Vila Joiosa, y cerrará el ciclo en Ibi la próxima semana.

La jornada de mañana miércoles, que tendrá lugar en el Hotel Guardamar a partir de las 10.30 horas, estará moderada por la comunicadora Marisol Gallud, que será la responsable de mantener un diálogo con los distintos participantes en las mesas redondas. La presentación correrá a cargo del gerente de Hidraqua en la zona, Andrés Martínez, así como de la Directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de la compañía, Amelia Navarro. Ambos se encargarán de repasar las distintas acciones que la empresa responsable de la gestión del ciclo del agua en la localidad y en diversos municipios de la comarca llevan a cabo.

Por su parte, también intervendrá la secretaria provincial de Cruz Roja, María José Beltrán, para analizar los retos y las alianzas de la entidad en la zona; así como la presidenta local, Sagrario Salcedo.

Estas primeras intervenciones darán paso a una mesa redonda con representantes de distintas entidades empresariales. En concreto, contará con la presencia y las aportaciones de Alvaro Macià, responsable de cumplimiento de la Fundación Marjal; el farmacéutico Pablo Mora, de la Farmacia Mora, y el responsable de RSC de Construcciones Samir, Elías González. Tras un primer análisis sobre la situación de la comarca y las acciones que se desarrollan en este momento en materia de responsabilidad social corporativa, el coloquio continuará abordando los retos del futuro del sector empresarial y sus propuestas.

Tras un turno abierto de palabras en el que podrá participar cualquiera de los asistentes a este foro, el Presidente Provincial de Cruz Roja, Francisco Galvañ, y el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, serán los encargados de cerrar la jornada y presentar las conclusiones.

La próxima y última jornada prevista en este IV Foro de Empresas organizado por Hidraqua y Cruz Roja, se celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre en Ibi.