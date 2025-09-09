Heinz se convierte en patrocinador oficial del Roig Arena

Heinz España y Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, han firmado un acuerdo de colaboración a largo plazo mediante el cual Heinz se convierte en partner oficial del Roig Arena.

Como parte de esta alianza, Heinz se establecerá como proveedor exclusivo de salsas para todos los eventos y espacios gastronómicos del recinto. El acuerdo tiene como objetivo reforzar la visibilidad de la marca y potenciar su amplio portafolio de productos, liderado por su icónico ketchup, así como dar impulso a sus innovaciones más recientes.

La colaboración contempla una presencia destacada de Heinz en todos los puntos de restauración del recinto, así como el desarrollo conjunto de experiencias y activaciones que conecten de forma auténtica con el público. Además, el Roig Arena se convertirá en un espacio clave para el lanzamiento de nuevos sabores y productos, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de ser los primeros en descubrir las últimas propuestas de la marca.

«Estamos muy contentos de formar parte de un proyecto tan ambicioso y emblemático como el Roig Arena. Sabemos que aquí se vivirán emociones únicas y se crearán recuerdos inolvidables. Y estamos convencidos de que no hay mejor manera de celebrarlo que con el sabor inconfundible de las salsas de Heinz», comparte Marta Horcajo, Managing Director de Kraft Heinz Iberia

«Contar con el patrocinio oficial de una marca de referencia internacional como Heinz es sumar calidad a los productos que se servirán en el Roig Arena», ha asegurado Víctor Sendra, director general de Roig Arena.