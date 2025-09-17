Heineken patrocinará un año más la Copa Faulcombridge de Valencia

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción ha anunciado que Heineken España continuará y reforzará su apoyo al torneo convirtiéndose en patrocinador oficial de su edición 2025. La compañía cervecera da ahora un paso más en su compromiso con el deporte y la sociedad, consolidando su vinculación con uno de los torneos más destacados del circuito Challenger, que se celebra anualmente en el prestigioso Club de Tenis Valencia.

En esta edición, la colaboración de Heineken España tendrá además un papel protagonista en el espacio de ocio y convivencia del torneo: la Fan Zone estará patrocinada por Amstel Oro 0,0. Este patrocinio refuerza la dimensión social del torneo y permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia diferencial dentro y fuera de las pistas.

«Para nosotros es un orgullo anunciar que Heineken España continúa y refuerza su apoyo a la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción como patrocinador oficial», afirmó Pablo Andújar, director del Torneo.

«Heineken España y el Club de Tenis Valencia refuerzan su extraordinaria e histórica vinculación, siendo Heineken España una empresa que fabrica sus cervezas a escasos kilómetros de nuestras instalaciones del Club de Tenis, concretamente en Quart de Poblet», explica el presidente del Club, Ole Andresen.

La Copa Faulcombridge es mucho más que un torneo de tenis: es un punto de encuentro social y deportivo, y será Heineken España quién acompañará este evento con su marca Amstel Oro 0,0, por lo que la empresa Heineken España continua y refuerza su apoyo como patrocinador oficial. Junto a ellos, disfrutaremos de una espectacular Fan Zone, creando durante el torneo, experiencias responsables y memorables para los amantes del tenis, con música en directo e infinidad de momentos de disfrute.

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción 2025 promete ser una edición inolvidable, no solo por el nivel deportivo, sino también por la suma de grandes aliados como Heineken España, que consolidan la proyección y el atractivo de este torneo dentro y fuera de las pistas.

Sobre Copa Faulcombridge by Marcos Automoción:

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción 2025 se consolida como una cita ineludible en el calendario tenístico, siendo uno de los torneos ATP Challenger 125 más relevantes. Del 6 al 12 de octubre, el Club de Tenis Valencia acogerá a figuras emergentes y consolidadas del circuito, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de vivir tenis de alto nivel en un entorno único.

Sobre Heineken España:

Heineken España es una de las compañías cerveceras líderes en nuestro país, con más de 120 años de historia y marcas de referencia como Heineken®, El Águila, Amstel o Cruzcampo. Con fábricas en Valencia, Sevilla, Madrid y Jaén, la compañía combina tradición e innovación bajo el propósito de «Brindar un mundo mejor». Heineken España desarrolla un ambicioso plan de sostenibilidad basado en la protección del medioambiente, el consumo responsable y el compromiso con las personas, con el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en toda su cadena de valor antes de 2040.