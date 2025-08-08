Suscribete a
Hazte Oír despliega una lona con el mensaje «Sánchez, corrupto» y sorprende a miles de bañistas en varias playas de Castellón

La organización ha llevado su protesta no solo ante el Congreso, sino también por tierra, aire y ahora, por mar

Jorge Herrero

Madrid

En el torbellino de casos de corrupción que rodea al Gobierno socialista, una organización ha logrado destacar con una fórmula poco habitual: trasladar su mensaje de denuncia desde los despachos hasta las olas del Mediterráneo. La organización Hazte Oír, presidida por Ignacio Arsuaga, ha pasado de actuar como acusación popular en diversos casos de corrupción contra el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez a llevar su protesta en forma de lona con la palabra «corrupto» no solo ante el Congreso, sino también por tierra, aire y ahora, por mar.

En mayo, esta asociación lanzó su ofensiva contra lo que definía como un Ejecutivo salpicado por escándalos. Estrenaron la web 'elcapo.org' y desplegaron una lona enorme frente al Congreso con una imagen de Pedro Sánchez caracterizado como Vito Corleone, junto al calificativo «corrupto» y varias menciones a los casos que salpican al Gobierno: como Begoña, Ábalos/Koldo, el Fiscal General y los hidrocarburos. La acción generó una fuerte reacción y el PSOE presentó una denuncia por injurias con publicidad, y unjuez ordenó retirarla como un «exceso en el ejercicio de la libertad de expresión».

De tierra a aire… y ahora mar

Sin embargo, lejos de amedrentarse, Hazte Oír activó una campaña «por tierra, mar y aire». Primero vino el controvertido 'Capobús', luego los camiones LED y más tarde una avioneta y un globo aerostático que sobrevolaron los cielos españoles. Pero hoy han dado un paso más desembarcando en las costas valencianas.

Miles de veraneantes contemplaron sorprendidos a las pequeñas embarcaciones adornadas con la lona, navegando cerca de la orilla y levantando algo más que espuma. La playa, el escenario por excelencia del descanso se convirtió, de repente, en un lienzo polémico. Bañistas que buscaban sol y tranquilidad asistieron, sin esperarlo, a un espectáculo político rodado sobre el vaivén del mar.

Las imágenes circulan por las redes como la pólvora y el mensaje de la lona que fue retirada del Congreso reaparece ahora remolcado por motos de agua, deslizándose frente a los bañistas de las playas de Castellón. La asociación ha bautizado esta fase como el 'frente marítimo', completando así su triada.

Y no es solo una estrategia publicitaria: se trata de una respuesta directa a los intentos de amordazar su discurso. Con esta acción, Hazte Oír subraya su intención de mantener viva la llama del escándalo, bien sea en la arena, en el cielo o frente a las instituciones. Su estrategia es clara: multiplicar los frentes, aprovechar cada medio posible y convertir cada espacio público en un escenario de denuncia.

