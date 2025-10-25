Suscribete a
ABC Premium

portal de empleo para ingenieros

Guzmán Martínez: «La IA nos ayuda a anticipar el encaje del candidato en un puesto de trabajo»

El fundador de la consultora Brandty desvela el potencial de la Inteligencia Artificial en la selección de personal, al «interpretar datos psicométricos y de comportamiento»

Guzmán Martínez,
Guzmán Martínez, ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Inteligencia Artificial se «cuela» cada vez en más situaciones de la vida cotidiana, también en las entrevistas de trabajo. Una consultora alicantina especializada en recursos humanos -Brandty- ha lanzado el primer portal de empleo para ingenieros de habla ... hispana (IngenieroJob) y su fundador, Guzmán Martínez, describe la utilidad de este tipo de herramientas. «Nos ayuda a anticipar si el candidato encaja en el puesto de trabajo, al interpretar datos psicométricos y comportamentales», detalla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app