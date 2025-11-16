Suscribete a
La Guardia Civil precinta un local de chatarra en Benigànim tras encontrar cobre y residuos no regulados

En el interior del establecimiento existían materiales cuya procedencia no se podía justificar y elementos que precisan de licencia ambiental para su tratamiento

Imagen del local de chatarra de Benigànim
Imagen del local de chatarra de Benigànim ABC

ABC

Valencia

La Guardia Civil, en el marco de sus labores de inspección de establecimientos relacionados con actividades reguladas, ha levantado un acta por incumplimiento de la normativa en un local de recuperación y valoración de chatarra en la localidad valenciana de Benigànim. Durante la inspección, ... los agentes hallaron grandes cantidades de cobre, así como otros materiales cuyo tratamiento está sometido a una regulación específica.

