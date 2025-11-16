La Guardia Civil precinta un local de chatarra en Benigànim tras encontrar cobre y residuos no regulados

La Guardia Civil, en el marco de sus labores de inspección de establecimientos relacionados con actividades reguladas, ha levantado un acta por incumplimiento de la normativa en un local de recuperación y valoración de chatarra en la localidad valenciana de Benigànim. Durante la inspección, ... los agentes hallaron grandes cantidades de cobre, así como otros materiales cuyo tratamiento está sometido a una regulación específica.

Según fuentes policiales, el responsable del establecimiento no pudo justificar ni la procedencia ni el destino de una gran parte de los objetos encontrados en el lugar. Ante estas irregularidades, el Ayuntamiento de Benigànim ha ordenado, de forma cautelar, el precinto y cierre de las instalaciones hasta que se resuelvan las cuestiones legales correspondientes.

Las pesquisas de la Guardia Civil comenzaron con la investigación del robo de varias toneladas de cobre, por lo que realizaron una serie de inspecciones para acreditar su procedencia, ante la posibilidad de que el material sustraído hubiera sido introducido en centros de recuperación.

Así, como resultado de las inspecciones realizadas sobre los libros y documentación de los establecimientos dedicados a la recuperación de residuos, se detectó una actividad intensiva de recolección de este tipo de materiales en Benigànim.

Además, las autoridades detectaron la carencia de licencia ambiental, así como la documentación requerida para el tratamiento de los residuos y otros documentos para desarrollar la actividad comercial.

Durante la inspección, los agentes encontraron vertidos de residuos sobre el suelo, sin que el recinto dispusiera de una arqueta con sistema de decantación para los restos de hidrocarburos ni otros materiales contaminantes. Esta deficiencia no solo supone un grave riesgo para el medio ambiente, sino que también podría facilitar la filtración de sustancias tóxicas hacia el suelo, el alcantarillado y la red de desagüe de la localidad,

Por todo ello, la Benemérita elevó el acta al Ayuntamiento de Benigànim, y el consistorio ha procedido al el cese inmediato de la actividad y el cierre de las instalaciones.