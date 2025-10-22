Suscribete a
La Guardia Civil pone coto a las viviendas ilegales en Alicante: sus propietarios se enfrentan a multas y demoliciones

Durante la investigación, iniciada a raíz de denuncias de asociaciones vecinales y particulares, así como de actuaciones de oficio, se han realizado más de 70 inspecciones de terrenos

Imagen de agentes de la Guardia Civil en una de las viviendas investigadas en Alicante
David Maroto

Valencia

La Guardia Civil ha desarrollado en la provincia de Alicante la operación Urbanitas, unas pesquisas que han culminado con la investigación de 64 personas como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y, en algunos casos, también por ... falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.

