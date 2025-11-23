El grupo alicantino Cala Bandida abre en la Explanada su quinto restaurante y planea otro en Madrid

El grupo Cala Bandida abrirá en la Explanada de Alicante su quinto restaurante -tiene ya dos en Jávea, uno en Alcorcón y otro en Alicante- cada uno con su propia marca y diferentes posicionamientos de precio y tipo de comensal al ... que se dirigen. También prepara otra apertura en Madrid, dada la aceptación de su fórmula gastronómica.

Aunque los arroces se pueden considerar su «estándar», han ido conquistando clientela con otras recetas singulares y propias, como el bogavante con huevos y patatas (plato estrella) o el aguacate con gambas y salsa 'bandida', un plato «muy singular del grupo», tal como lo describe Lucas Gisbert, uno de los socios de la empresa.

Uno de los arroces elaborados en los restaurantes del grupo, presentado por Jessica juan carlos soler

Además de trabajar para paladares exigentes, la cadena oferta menús más ajustados de precio de martes a viernes, además de comidas con sesiones dj y ambiente musical para celebraciones de empresas y familias con menús para Navidad. abren el 1 de enero, uno de los más importantes del año por demanda de los clientes, mientras que cierran en Nochevieja.

Villa Bandida -el espacio más icónico del Grupo Cala Bandida en Alicante- se presenta como «un refugio frente al mar» ajeno a la temporada baja, con una carta de arroces, pescados frescos, horno de leña y otras opciones en diferentes menús.

La temporada 25/26 llega con novedades y su piso superior se convierte en «un nuevo espacio, pensado para disfrutar del mar incluso cuando el viento sople fuerte».

La expansión del Grupo Cala Bandida continúa y, tras conquistar la cala de la Granadella con La Bandideta, bajo el claim #AbiertosConSol, ahora llega su 'hermana melliza': La Bandideta Alicante. Su apertura está prevista para marzo, y mantendrá «el mismo carácter juvenil, desenfadado y mediterráneo», anuncian desde la empresa.

El bogavante, plato estrella del grupo JUAN CARLOS SOLER

El inconfundible diseño rosa coral será protagonista también en este nuevo espacio, que traerá a la capital alicantina «el sabor, la frescura y la energía de la Granadella, un beach bar urbano para cualquier momento del día».