El grupo alicantino Cala Bandida abre en la Explanada su quinto restaurante y planea otro en Madrid

El «universo gastronómico» de la cadena nacida en Jávea se expande con sus arroces y recetas propias con bogavante y aguacate, que tienen aceptación también en temporada baja

Lucas Gisbert, uno de los socios del grupo Cala Bandida, delante de uno de sus cuatro restaurantes JUAN CARLOS SOLER

Alicante

El grupo Cala Bandida abrirá en la Explanada de Alicante su quinto restaurante -tiene ya dos en Jávea, uno en Alcorcón y otro en Alicante- cada uno con su propia marca y diferentes posicionamientos de precio y tipo de comensal al ... que se dirigen. También prepara otra apertura en Madrid, dada la aceptación de su fórmula gastronómica.

