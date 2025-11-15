Gran Premio de MotoGP de Cheste 2025: accesos y cómo llegar en transporte público

El Gran Premio de MotoGP de Cheste vuelve este fin de semana tras el parón del año pasado por la tragedia de la dana, con el rugido de los motores regresando al Circuit Ricardo Tormo. La cita deportiva, una de las más esperadas ... del calendario valenciano, contará con un amplio dispositivo de movilidad que incluye distintas rutas de acceso para vehículos y motos, así como opciones reforzadas de transporte público para facilitar la llegada de los aficionados.

Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre Cheste acoge el Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana, un evento para el que se espera una afluencia acumulada de cerca de 200.000 personas durante el fin de semana.

En total, el Circuit cuenta con cuatro accesos para este Gran Premio que un año más cerrará el calendario de MotoGP. El acceso principal, desde la autovía A-3 por la salida 334, se denomina Ruta A y es la más adecuada para llegar en moto y para todos los vehículos acreditados.

Por otra parte, la Ruta B parte desde la salida 340 de la autovía y será exclusiva para taxis y para los autobuses de Bus For Fan que se garantizan así evitar cualquier posible atasco.

De forma paralela, la Ruta C es la indicada para los aficionados que cuentan con una entrada de Tribuna Verde o Azul y llega desde la salida 332 de la A-3.

Finalmente, la ruta D, también desde la salida 332 y es la ideal para los aficionados de las Tribunas Blanca y Roja y da acceso a las zonas de aparcamiento del Parque Empresarial de Cheste.

Con toda esta información y mucha más el Circuit ha editado una guía para el aficionado, la Fan Guide, que está colgada en la web oficial del Circuit Ricardo Tormo www.circuitricardotormo.com.

Otra manera para llegar al Circuit es en moto, ya que los moteros tendrán la oportunidad de llegar cómodamente a su zona de aparcamiento. El Circuit Ricardo Tormo cuenta con guardacascos y con todas las facilidades para aquellos que vienen sobre dos ruedas especialmente por las rutas A y C.

Por otro lado, Renfe Cercanías pone a disposición del aficionado transporte público para llegar desde la Estación del Norte hasta el apeadero de Renfe usando la línea C-3 de Renfe Cercanías, desde allí y en solo diez minutos andando se llega a la puerta de las instalaciones.

La novedad llega con los trayectos en autobús. BusForFun operará rutas directas al Circuit Ricardo Tormo desde diferentes localidades de la provincia de Valencia y alrededores, con venta de billetes exclusivamente a través de su plataforma digital. El servicio se adaptará a la demanda, pudiendo movilizar hasta 400 autobuses a lo largo del fin de semana. Cada vehículo saldrá siempre que se alcance un mínimo de 50 plazas reservadas, garantizando así la eficiencia y sostenibilidad de la operación.

Los autobuses dispondrán de un carril de acceso preferente y de una zona de estacionamiento reservada junto al Circuit, lo que permitirá a los aficionados descender a escasos minutos a pie de la entrada principal.

Como es habitual, se ha reservado uno de los accesos para los taxis, así que no se verán obligados a entrar en el atasco si este se produjera. En Taxi se puede entrar y salir del Circuit rápido, y si se acude con otros tres aficionados y se comparte el precio tampoco te saldrá tan caro.

La peor opción es tratar de llegar al Circuit en coche. Si finalmente no hay otra opción hay que tener en cuenta que se prevé bastante tráfico, así que se recomienda salir con tiempo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es mucho mejor para todos si se consiguen llenar todas las plazas del coche. Para más información consultar la web de Moovit.