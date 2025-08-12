«Gracias, Óscar Puente, por hacerme tardar 24 horas en llegar de Málaga a Valencia»: la odisea de un viajero del AVE

El viajero que ha subido el vídeo a TikTok en su cuenta Spanish_Gioacomino

El recado de un viajero al ministro de Transportes en un vídeo de TikTok resume su odisea, que han vivido otros a bordo del mismo AVE: «Gracias, Óscar Puente, por hacerme tardar casi 24 horas en llegar de Málaga a Valencia».

Aparte del desastre del desplazamiento en lo que se refiere al tiempo perdido y las molestias por las largas esperas, la cobertura de Renfe ha resultado de lo más completo, aunque el protagonista de este mensaje en la red social lo valora con ironía: «Les ha salido a todos los españoles por un pico, entre taxis, hoteles, devolvernos el precio del billete... No es magia, son tus impuestos».

De esta manera, una avería que había causado un retraso de dos horas se ha convertido por varias casualidades y carencias en el sistema actual ferroviario en una pesadilla para estos viajeros.

«Se me ocurrió que era una buena idea ir en AVE desde Málaga a Valencia; spoiler: sale mal», comenta sarcástico Spanish Giacomino. A falta de conexión directa entre Andalucía y la Comunidad Valenciana, hay que coger dos trenes, el primero a Madrid donde, además, para colmo de males, hace varios años que las obras en un túnel hace que haya que cambiar de estación, de Atocha a Chamartín.

Aunque teóricamente había más de una hora de margen para ese trasbordo, finalmente perdieron el segundo AVE. «La suerte es haber comprado un billete combinado, luego -en teoría- Renfe tiene que darme una solución».

Así se consolaba cuando estaban parados en Puertollano (Ciudad Real), donde les explicaron que había «un fallo en la transmisión y había que ir despacito», hasta el punto de preguntarse si iban en «AVE o tortuga».

El personal le tranquilizó, inicialmente. «Los revisores me dicen que o me recolocan en algún tren o incluso me ponen un taxi». Pero al llegar a Madrid, al parecer ya no había opción de seguir hasta Valencia y tocó ir a reclamar. «Toda esa gente tampoco tiene tren, son mi grupo de perdidos», ha relatado, mientras hacía la auténtica «gymkana por las obras en Chamartín».

Entonces, llegó la sorpresa por el dispendio: «Que nos pagan un Marriott, así por la cara», se ha congratulado, por la categoría y nivel del hotel para alojarles. «Hoy me iba a cenar una horchata con fartons, pero, mira tú por dónde, hasta un heladito y un buffet como si no hubiera un mañana», ha añadido, como detalles de la estancia.

En definitiva y tal como él mismo había reflexionado, viajar en tren entre estas dos ciudades -la andaluza y la valenciana- no parece una opción recomendable, si se compara con las alternativas del avión o incluso el coche, con unos 650 kilómetros de autovía gratuita que permiten llegar incluso antes que en los dos AVE más el trasbordo. Eso, si no hay averías, claro.