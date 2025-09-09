GO-Educa refuerza su programa educativo con charlas de concienciación y nuevas actividades en las aulas este curso

Con el objetivo de contribuir a concienciar y acercar a los más jóvenes el conocimiento del ciclo integral del agua y reforzar la educación ambiental, Global Omnium puso en marcha en 2018 el programa educativo GO-Educa. Su misión es clara: concienciar sobre la importancia del agua como recurso esencial para la vida, fomentar un consumo responsable y transmitir los valores de sostenibilidad y respeto al medioambiente.

Para el presente curso escolar 2025-2026 Global Omnium incorpora novedades en su programa educativo con el fin de enriquecer la oferta que se da a los colegios e institutos valencianos. Las novedades afectan a todos los niveles educativos. Por ejemplo, para los cursos de primaria se ha preparado una jornada en la que se pretende concienciar -mediante una propuesta didáctica y divertida- en las consecuencias y el calado de la huella hídrica en todos los procesos de producción.

Además, el personaje de Drop -que ya viene funcionando como mascota habitual en GO-Educa- ampliará sus aventuras hacia el ámbito de la ciencia para promover a los alumnos de infantil la curiosidad científica. Cabe destacar también, por ejemplo, el nuevo programa de Los Foros del Agua en el que mediante los juegos de rol y la interactividad se propone sumergir a los estudiantes en la complejidad de la gestión hídrica.

Sólo durante el curso 2024-2025, GO-Educa ha logrado formar a un total de 18.000 personas, lo que representa un crecimiento del 120% con respecto al curso anterior. El aumento ha sido especialmente notable en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria-bachillerato, donde se ha registrado un crecimiento sostenido año tras año.

GO-Educa ha organizado y desarrollado más de 800 actividades educativas en las aulas de los centros escolares, consolidando un catálogo estable de 14 proyectos educativos adaptados a diferentes edades y necesidades. A esta oferta se suman iniciativas singulares como Gotas de historia, que acercan la cultura del agua desde distintas perspectivas y enriquecen la experiencia formativa. El impacto alcanzado es amplio y diverso, reuniendo a miles de participantes comprometidos con la educación y la sostenibilidad.

Así, la oferta formativa de GO-Educa se ha fortalecido con programas de calidad, entre ellos con la plataforma educativa online y los cursos que desarrolla en la formación del profesorado a través del CEFIRE de la Conselleria de Educación, lo que ha permitido ampliar las oportunidades de capacitación docente y garantizar una formación alineada con los retos actuales en sostenibilidad y educación.

Los eventos ambientales también han cobrado protagonismo en el marco de celebraciones como el Día Mundial del Agua, Día Mundial del Medioambiente; o la inauguración de fuentes de agua en espacios públicos.

Con este balance, GO-Educa reafirma su compromiso de educar para transformar, demostrando que el conocimiento y la sensibilización son claves para garantizar un futuro sostenible.

En sus siete años de recorrido, GO-Educa se ha consolidado como un referente educativo, combinando jornadas formativas, actividades de divulgación, proyectos ambientales y visitas a instalaciones estratégicas. Su impacto se mide tanto en la cantidad de participantes como en la diversidad de públicos alcanzados.

