GO-Educa refuerza su programa educativo con charlas de concienciación y nuevas actividades en las aulas este curso
Más de 17.900 alumnos participaron el año pasado en los distintos programas que Global Omnium ofrece para enriquecer la formación en valores alineados al agua y la sostenibilidad
Mercadona busca personal informático con sueldos superiores a 4.000 euros al mes
El nuevo reto de Melani García tras ganar 'Tu cara me suena' y debutar como actriz
Con el objetivo de contribuir a concienciar y acercar a los más jóvenes el conocimiento del ciclo integral del agua y reforzar la educación ambiental, Global Omnium puso en marcha en 2018 el programa educativo GO-Educa. Su misión es clara: concienciar sobre la importancia del agua como recurso esencial para la vida, fomentar un consumo responsable y transmitir los valores de sostenibilidad y respeto al medioambiente.
Para el presente curso escolar 2025-2026 Global Omnium incorpora novedades en su programa educativo con el fin de enriquecer la oferta que se da a los colegios e institutos valencianos. Las novedades afectan a todos los niveles educativos. Por ejemplo, para los cursos de primaria se ha preparado una jornada en la que se pretende concienciar -mediante una propuesta didáctica y divertida- en las consecuencias y el calado de la huella hídrica en todos los procesos de producción.
Además, el personaje de Drop -que ya viene funcionando como mascota habitual en GO-Educa- ampliará sus aventuras hacia el ámbito de la ciencia para promover a los alumnos de infantil la curiosidad científica. Cabe destacar también, por ejemplo, el nuevo programa de Los Foros del Agua en el que mediante los juegos de rol y la interactividad se propone sumergir a los estudiantes en la complejidad de la gestión hídrica.
Sólo durante el curso 2024-2025, GO-Educa ha logrado formar a un total de 18.000 personas, lo que representa un crecimiento del 120% con respecto al curso anterior. El aumento ha sido especialmente notable en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria-bachillerato, donde se ha registrado un crecimiento sostenido año tras año.
GO-Educa ha organizado y desarrollado más de 800 actividades educativas en las aulas de los centros escolares, consolidando un catálogo estable de 14 proyectos educativos adaptados a diferentes edades y necesidades. A esta oferta se suman iniciativas singulares como Gotas de historia, que acercan la cultura del agua desde distintas perspectivas y enriquecen la experiencia formativa. El impacto alcanzado es amplio y diverso, reuniendo a miles de participantes comprometidos con la educación y la sostenibilidad.
Así, la oferta formativa de GO-Educa se ha fortalecido con programas de calidad, entre ellos con la plataforma educativa online y los cursos que desarrolla en la formación del profesorado a través del CEFIRE de la Conselleria de Educación, lo que ha permitido ampliar las oportunidades de capacitación docente y garantizar una formación alineada con los retos actuales en sostenibilidad y educación.
Los eventos ambientales también han cobrado protagonismo en el marco de celebraciones como el Día Mundial del Agua, Día Mundial del Medioambiente; o la inauguración de fuentes de agua en espacios públicos.
Con este balance, GO-Educa reafirma su compromiso de educar para transformar, demostrando que el conocimiento y la sensibilización son claves para garantizar un futuro sostenible.
En sus siete años de recorrido, GO-Educa se ha consolidado como un referente educativo, combinando jornadas formativas, actividades de divulgación, proyectos ambientales y visitas a instalaciones estratégicas. Su impacto se mide tanto en la cantidad de participantes como en la diversidad de públicos alcanzados.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete