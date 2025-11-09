Suscribete a
El Gobierno sigue sin asumir sus responsabilidades por la dana

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha respondido políticamente por sus errores en la gestión de la catástrofe

La negativa a sentarse con la Generalitat y el atasco provocado en los ayuntamientos lastran la recuperación

Mazón comparecerá el martes por la tarde en la comisión valenciana de la dana y Sánchez oficializa su negativa a acudir

Militares en la zona cero de la dana el 4 de noviembre de 2024
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

La causa judicial abierta tras la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 atribuye a la Generalitat Valenciana la posible responsable penal de los errores en la gestión de la tragedia con 229 muertos en la provincia de Valencia. Con la normativa en ... la mano, la Administración autonómica estaba al mando de la crisis y tenía la obligación de proteger a la población advirtiéndola del peligro que corría. De ahí que la juez de Catarroja que instruye el procedimiento haya rechazado en multitud de ocasiones investigar a cargos del Gobierno central tras las inundaciones y sólo haya imputado a la exconsejera responsable de las emergencias Salomé Pradas y a su entonces 'número dos' Emilio Argüeso.

