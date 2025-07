El Gobierno de Mazón defiende que el informe de la Guardia Civil «confirma» las «dos horas y media de silencio letal» de la CHJ

Tras hacerse público el informe de la Guardia Civil remitido a la juez de Catarroja que investiga la gestión de la dana, el Gobierno de Carlos Mazón ha aseverado este sábado que el documento «confirma» que la Generalitat «no tenía información» el pasado 29 de octubre, día en que la provincia de Valencia sufrió la fatídica riada.

Además, han insistido en que las agencias estatales «fallaron», con «dos horas y media de silencio letal», por lo que aseguran que «el Gobierno de España falló y abandonó a los valencianos».

Cabe recordar que la Benemérita, a través del informe presentado, ha puesto el foco en el lapso de tiempo que comprende desde las 16.13h hasta las 18.43h del día de la barrancada. Según el documento, durante estas dos horas y media, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)dejó de informar por correo electrónico al Gobierno y a la Generalitat Valenciana sobre el caudal del barranco del Poyo.

En este sentido, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha manifestado este sábado que habría que preguntar a los responsables de la CHJ «cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas esas funciones».

La portavoz del Gobierno ha calificado el informe de «demoledor» y ha defendido que el documento muestra «el caos en las agencias, especialmente en la CHJ en los peores momentos; y la falta de información«, por lo que considera que deben «exigir respuestas a las agencias y, obviamente, exigir responsabilidades».

Asimismo, Camarero ha hecho hincapié en que «ese informe confirma lo que desde hace nueve meses venimos diciendo, y es que las agencias fallaron y que no hubo información. Hemos dicho desde el primer día que hubo dos horas y media de silencio letal, desde las 16.13 a las 18.43 por parte de la CHJ, y la Guardia Civil lo confirma». En este sentido, ha destacado que la Confederación «incumplió su normativa interna que le exige informar cuando supera el umbral de 30 metros cúbicos por segundo, y no lo hizo».

La vicepresidenta valenciana también ha defendido que el 29 de octubre el Gobierno de Mazón actuó con la información disponible, asegurando que no pudieron tomar otras medidas debido a que la CHJ «no aportó datos» y porque Aemet «llegó tarde» con los avisos rojos. Según ha señalado, «si las agencias estatales no dan la información, el gobierno valenciano no podía hacer otra cosa de la que hizo».

En este línea, Camarero ha exigido explicaciones a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a quien acusa de «insistir de forma hipócrita en que todo se hizo bien». Por ello, ha detallado que «ella convocó a las agencias estatales a las nueve de la mañana, ella es la responsable de las agencias estatales y ella tendrá que explicar los fallos de las agencias estatales del 29 de octubre». Además, ha responsabilizado al Gobierno central de los «fallos» de ese día y les ha pedido que «asuman responsabilidades».

El PSPV asegura que la Generalitat disponía de información «en tiempo real» sobre el Poyo

Las reacciones de la oposición tampoco se han hecho esperar y el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha insistido en que el Gobierno de Mazón disponía de información «en tiempo real» sobre la situación en el barranco del Poyo, a través de las llamadas al 112.

Mascarell ha señalado que el informe «concluye claramente que tenían la información, que ahí están las llamadas a Emergencias, que en el 112 -desde primera hora de la mañana- había llamadas que situaban la alarma y, sobre todo, lo que queda en evidencia es la ausencia de todo el Consell».

En este sentido, el secretario socialista ha puntualizado que «lo evidente es que son las llamadas del 112, las llamadas de emergencia, las que también se reflejan en la propia investigación, y que evidencian de forma palpable que los responsables de la Generalitat tenían la información en tiempo real». Por eso, Mascarell ha recalcado que los responsables de la Generalitat «sabían desde primera hora lo que pasaba en la Ribera».

En este contexto, Vicent Mascarell ha considerado que la juez de la causa dana «está siendo muy clara y dejando muy claro dónde está el nivel de responsabilidad». «La responsabilidad recae en quien tiene el mando y el mando lo tenía claramente la Generalitat Valenciana, el president Mazón y su consellera», ha afirmado.

Así, Mascarell ha recalcado que Mazón «no estaba en su sitio en el momento más trágico para los valencianos», puesto que «mientras la gente se ahogaba, el señor Carlos Mazón estaba en el Ventorro, los consellers en su casa y otros entregando premios, ausentes de lo que estaba pasando en esos momentos».

«Mientras las primeras llamadas de auxilio se estaban produciendo en Chiva, el señor Mazón estaba haciéndose el vermú; luego, cuando se estaban haciendo las llamadas desde Cheste, estaba en el postre; y cuando las llamadas venían de Riba-roja, Mazón no sabemos si estaría ya haciéndose el carajillo», ha criticado.