El Gobierno no activa la prestación para autónomos por la dana prometida en enero

El pasado 30 de enero el Gobierno de España anunciaba que prorrogaba el cese extraordinario de actividad para los autónomos afectados por la catastrófica dana con 229 muertos en la provincia de Valencia. Un día después vencía una prestación económica a la que ... se habían acogido 4.227 personas desde la barrancada. Sin embargo, ocho meses más tarde, esa promesa no se ha cumplido.

Así lo confirman a ABC fuentes de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunidad Valenciana, que no tienen noticias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera Elma Saiz. Tampoco del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que les aseguró en marzo que se activaría de forma urgente y de manera retroactiva. Desde ATA dan por hecho que el Ejecutivo central «no va a hacer nada ya, a pesar de haberse comprometido».

A 17 de septiembre queda una nota de prensa con el anuncio de enero, pero no hay ninguna orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, pese a la complicada situación que viven algunos autónomos sin ingresos tras la barrancada.

La medida que dejó de aplicarse permitía a los trabajadores acceder a una ayuda aunque no tuvieran el periodo mínimo de cotización exigido -que normalmente es de un año- y sin que se les redujeran sus prestaciones en el futuro.

También era posible solicitar el cese parcial si el 75% de la facturación se generaba en municipios de la zona, cotizando y siendo exonerado de las cuotas de la Seguridad Social.

La alternativa, tras no prorrogarse el extraordinario, pasaba por acogerse al cese de actividad ordinario, el conocido como 'paro de los autónomos'. El problema es que muchos de ellos no cumplen algunos de los requisitos que se exigen en cuanto a cotizaciones o documentación para justificar su situación.