El Gobierno no activa la prestación para autónomos por la dana prometida en enero

El Ejecutivo central anunció una prórroga del régimen extraordinario para trabajadores afectados tras la barrancada que no se ha materializado ocho meses después

Afectados por la dana tendrán que devolver la ayuda por sus coches desaparecidos antes de terminar el año

Imagen de archivo de un negocio de Catarroja destrozado por la riada del 29 de octubre
Imagen de archivo de un negocio de Catarroja destrozado por la riada del 29 de octubre MIKEL PONCE
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

El pasado 30 de enero el Gobierno de España anunciaba que prorrogaba el cese extraordinario de actividad para los autónomos afectados por la catastrófica dana con 229 muertos en la provincia de Valencia. Un día después vencía una prestación económica a la que ... se habían acogido 4.227 personas desde la barrancada. Sin embargo, ocho meses más tarde, esa promesa no se ha cumplido.

