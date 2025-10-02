GO2 by Global Omnium será 'green sponsor' del Maratón y Medio Maratón Valencia

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich contarán este año con GO2 by Global Omnium como 'green sponsor', un aliado que permitirá medir su huella de carbono y acompañarles en la obtención del Sello de Evento ... Sostenible del Comité Olímpico Español (COE).

Cada edición, el Maratón y el Medio Maratón de Valencia no solo reúnen a miles de corredores y corredoras de todo el mundo: también se convierten en escaparates globales de valores como la superación, el esfuerzo colectivo y, desde hace años, el compromiso con el medio ambiente.

En un contexto marcado por los efectos cada vez más visibles del cambio climático -desde las olas de calor e incendios hasta fenómenos extremos como la DANA que afectó a Valencia en 2024-, el deporte tiene la capacidad de amplificar un mensaje que la sociedad necesita escuchar: la sostenibilidad no es opcional, es urgente.

El compromiso de las pruebas valencianas no se queda en palabras. Desde hace años incorporan medidas como la recogida selectiva de residuos, el reciclaje y reutilización de materiales, el fomento del transporte público, el uso de vehículos eléctricos o la medición en tiempo real de la calidad del aire. Acciones concretas que ya les han valido reconocimientos internacionales como el Green Sport Flag o el World Athletics Standard for a Better World, y que ahora se verán reforzadas con la experiencia de GO2 by Global Omnium para optimizar la gestión ambiental y garantizar un impacto positivo medible y verificable.

Para Ana Pérez, directora de GO2 by Global Omnium, esta colaboración va más allá de un apoyo: «Ser Green Sponsor significa asumir la responsabilidad de que cada kilómetro recorrido deje una huella positiva. Nuestro papel es transformar la sostenibilidad en acción, con datos, con hechos y con soluciones reales que ayuden a otros eventos a seguir el mismo camino. En València demostramos que el deporte puede ser motor de cambio frente a la emergencia climática».

«Para nosotros es una gran motivación contar por primera vez con un 'green sponsor' que nos ayudará a medir la huella de carbono de los eventos. Incorporar criterios de medición y de mejora del impacto ambiental no solo refuerza nuestra responsabilidad como organizadores, sino que también traslada un mensaje claro a nuestros corredores, patrocinadores y ciudadanía: el deporte y la sostenibilidad deben ir de la mano para construir un futuro más comprometido», explica Matilde Iraola, responsable de Sostenibilidad de las pruebas.

Con esta alianza, Valencia reafirma su liderazgo como ciudad pionera en la organización de grandes eventos sostenibles. Una ciudad que demuestra que es posible unir deporte, bienestar y compromiso ambiental, y que convierte cada edición de su maratón y medio maratón en una oportunidad para recordar que, igual que en una carrera cada kilómetro cuenta, en la lucha contra el cambio climático cada acción suma.