Suscribete a
ABC Premium

GO2 by Global Omnium será 'green sponsor' del Maratón y Medio Maratón Valencia

La empresa medirá la huella de carbono de ambas pruebas

Maratón Valencia y New Balance llevan la luz del 'Marathon Paradise' a su camiseta

Imagen de archivo de Maratón Valencia
Imagen de archivo de Maratón Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich contarán este año con GO2 by Global Omnium como 'green sponsor', un aliado que permitirá medir su huella de carbono y acompañarles en la obtención del Sello de Evento ... Sostenible del Comité Olímpico Español (COE).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app