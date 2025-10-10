GO2 by Global Omnium certifica la huella de carbono del Mallorca Women's Championships

Uno de los grandes retos del deporte moderno es demostrar que la competición y el respeto por el medio ambiente pueden ir de la mano. Cada vez más eventos deportivos asumen el compromiso de reducir su impacto y convertirse en un ejemplo de gestión ... responsable.

En esa línea, el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships presented by ecotrans Group, torneo WTA 125 celebrado en Santa Ponça, ha dado un paso firme hacia la sostenibilidad de la mano de GO2 by Global Omnium, que ha participado como Green Sponsor y ha certificado la huella de carbono del evento.

Durante la jornada de entrega del certificado de verificación, otorgado por Bureau Veritas, se hizo oficial el reconocimiento que acredita el cálculo y la verificación de las emisiones generadas durante el torneo. Un hito que sitúa a esta cita deportiva como un referente en sostenibilidad dentro del circuito internacional de tenis femenino.

Pero el compromiso va más allá de la medición. Con el objetivo de hacer del torneo un evento más respetuoso con el entorno, se implementaron diversas acciones ambientales: instalación de papeleras de reciclaje en todo el recinto, campañas de concienciación y formación para fomentar la correcta separación de residuos, limpiezas en la montaña, la playa y el fondo marino para proteger la posidonia oceánica, así como el uso de vehículos eléctricos para los desplazamientos internos. Además, se promovió el ahorro de agua y energía a través de mensajes en hoteles, sedes y plataformas digitales.

Deporte, sostenibilidad y responsabilidad social se unen en un mismo propósito: demostrar que los grandes eventos pueden ser motores de cambio positivo. Con esta colaboración, GO2 by Global Omnium consolida su papel como aliado estratégico en la medición y gestión del impacto ambiental, aportando tecnología, innovación y compromiso al servicio del deporte y del planeta.