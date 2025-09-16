Global Omnium comparte su experiencia en digitalización y gestión del ciclo integral del agua con líderes del saneamiento en Brasil

Una delegación de 28 directivos y técnicos de las sanitarias brasileñas ganadoras del Trofeo Quirón PNQS 2024 (Premio Nacional de Calidad en Saneamiento) ha visitado hoy las instalaciones de Global Omnium en Valencia. La misión, organizada por DAQUAS en colaboración con entidades españolas del sector, forma parte de un programa internacional de intercambio de buenas prácticas en gestión del saneamiento, basado en el MEGSA - Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento Ambiental, que evalúa la excelencia en la gestión y la innovación tecnológica en el sector.

El director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, fue el encargado de dar la bienvenida a la delegación en la sede de la empresa en Vara de Quart. En su intervención explicó el modelo de saneamiento de Valencia, la labor de Global Omnium y el papel de Idrica como empresa tecnológica especializada. Subrayó que la digitalización constituye la verdadera diferenciación de la compañía: «Sin digitalización no hay información, y sin información en tiempo real no es posible tomar decisiones. Solo con datos inmediatos podemos dar una respuesta rápida y eficaz a los retos que plantea todo el ciclo integral del agua», afirmó.

A lo largo de la jornada, los visitantes participaron en el workshop «Resiliencia climática: gestión ante inundaciones» y recorrieron el Centro de Control Metropolitano, donde se mostró cómo la digitalización y la monitorización en tiempo real optimizan la gestión del agua en la región. En este espacio pudieron conocer también cómo las pantallas del sistema se adaptan a la demanda y el uso de agua, así como la utilización de un gemelo digital que permite realizar simulaciones en tiempo real y programar con precisión trabajos de renovación en la red.

La visita concluyó en las obras del Canal Júcar-Turia, donde los técnicos brasileños conocieron las medidas implementadas para la prevención de inundaciones.

Esta misión representa una oportunidad para que los líderes brasileños conozcan de primera mano cómo la innovación, la digitalización y la planificación estratégica permiten a Global Omnium enfrentar desafíos climáticos y mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía.