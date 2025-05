El gesto que irritó a un camarero y al dueño del bar: «Es una falta de respeto en España»

La tensión vivida en un bar por un gesto ciertamente muy popular, aunque fuera de contexto y malinterpretable, ha llegado a redes sociales a través del influencer valenciano Jesús Soriano con una queja final razonada por boca del hostelero: «Es una falta de respeto en España».

El relato de lo sucedido, como suele ocurrir, cambia radicalmente según lo explica una u otra parte del conflicto. «Uno de los camareros, agresivo y poco profesional. Y después de la mala experiencia y la incomodidad, el dueño no supo manejar la situación», narra la clienta.

«Nos tuvimos que marchar con una simple disculpa después de estar esperando un rato a que trajera la hoja de reclamaciones el dueño desaparecido», añade, en su reseña de internet con la queja y una valoración con la nota de 1 al «servicio».

En su réplica, «le escribe el dueño 'desaparecido'», tal como la parafrasea el hostelero. De entrada, ya revela el origen de todo: «Usted ayer le chascó los dedos a uno de los camareros para llamar su atención y él, al estar sirviendo bebidas en otra mesa, le pidió por favor que no le chascar los dedos y que en un momento estaba con usted».

A continuación, la cosa empeoró. «Su acompañante, de manera alterada y agresiva, le dice que no le falte al respeto a su mujer, cosa que jamás sucedió», señala, además de recordar su intento de mediar. «Al percatarme de esto, me acerco para saber qué había pasado e intentar darle una solución».

No obstante, el gesto no surtió el efecto deseado: «De nuevo, su acompañante, de manera muy agresiva, me encara y me explica lo sucedido a dos centímetros de mi cara, a lo cual le pido amablemente que mantenga su distancia».

Y llega la división de opiniones y la xenofobia. «Me argumentan que chascar los dedos era normal aquí, en España, y que si no nos gustaba, que nos regresáramos a nuestro país», asegura este hostelero, cuya réplica fue contundente: «Me disculpa, pero eso es una falta de respeto en mi país, en España y en China».

En contra de lo que podría esperarse, todavía siguió este auténtico culebrón con nuevo intento conciliador del dueño del restaurante. «Aún así, intentando desescalar la situación y causar molestias al resto de los clientes, les pido disculpas y les invito a las bebidas, que era lo único que habían pedido», continúa.

El remate final también resulta chocante, porque la pareja le pide la hoja de reclamaciones y no aguardan para que se la facilite, según el hostelero. «Es cuando 'desaparezco', al ir a por ella: no han querido esperar ni dos minutos y se han ido», asegura.

Su última reflexión es de consuelo por tratarse de la primera vez que ha afrontado una situación similar. «Seguramente habrá locales donde sea normal y le acepten esta actitud xenófoba y prepotente, pero en el restaurante del dueño desaparecido, no, aquí pedimos respeto para nuestro personal, un saludo», apostilla.

En el hilo de reacciones a este post en X, se constata, además, que no se trata de un episodio aislado. «La semana pasada, un señorito llamó a una de mis empleadas con un silbido. Todo en medio de la sala. No pude evitar el acercarme a él para recordarle que no estaba en el comedor de su casa y que no somos cabras. Y lo siento, pero si no se les educa te pisan», comparte un internauta.

Una camarera le echó guasa, cuando le chasquearon también los dedos en una ocasión en Sevilla: «¿Qué, te bailo? Mano de santo, convertirlos en el pitorreo de los clientes...»

