La Generalitat Valenciana notifica 27 muertes por covid y 1.383 nuevos contagiados

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado un total de 1.383 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos y 27 fallecimientos en la Comunidad Valenciana desde la última actualización el pasado 21 de abril.

Los nuevos casos de covid por provincias son 246 en Castellón (197.542 en total), 433 en Alicante (538.104 en total) y 704 en Valencia (858.374 en total). De ellos, 897 son personas mayores de 60 años, 177 en Castellón, 265 en Alicante y 455 en Valencia, según ha detallado la Conselleria de Sanidad en un comunicado.

Por su parte, los hospitales valencianos tienen actualmente 218 personas ingresadas por covid --20 menos que hace dos semanas--, 13 de ellas en la UCI --tres menos--: 20 en la provincia de Castellón, uno en la UCI; 73 en la provincia de Alicante, tres en la UCI, y 125 en la provincia de Valencia, nueve en la UCI.

Asimismo, se han notificado 27 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, todos con fecha de defunción en los últimos 14 días.

En concreto, se trata de 18 mujeres, de entre 73 y 101 años, y de nueve hombres, de entre 61 y 96 años. El total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 10.513: 1.276 en la provincia de Castellón, 3.978 en la de Alicante y 5.259 en la de Valencia.

Sanidad informó hace siete días que a partir de ahora, y de acuerdo con el criterio adoptado a nivel estatal, los datos sobre covid-19 se publicarán cada dos semanas, siempre que la situación epidemiológica «se mantenga sin cambios importantes».

Este mismo viernes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado que la OMS ha declarado el fin de la emergencia sanitaria global por Covid-19.

«Ayer, el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo«, ha afirmado. »Ha sido una decisión tomada con precaución. No dudaré en volver a declarar la emergencia si la situación cambia«, ha expresado Tedros.